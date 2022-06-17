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Başkan Altay “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi başvurularını başlattı

İHA

Başkan Altay “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi başvurularını başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi ile Konya genelinde yaz tatilinde 40 gün boyunca camide sabah namazına giden 2012 ve 2013 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi çerçevesinde yaz tatilinde 40 gün sabah namazını camide kılan çocuklara bisiklet hediye edilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapu Camisi’nde sabah namazı sonrası Konya İl Müftüsü Ali Öge ve 31 ilçe müftüsünün katılımıyla proje başvurularını başlattı. Belediye olarak birçok iş yaptıklarını ama kendilerini en çok heyecanlandıran, en çok mutlu eden işin “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi olduğunu belirten Başkan Altay, 2018 yılında proje çerçevesinde 46 bin çocuğa bisiklet hediye ettiklerini hatırlattı.

"40 gün sabah namazına gelen çocuklarımıza bisiklet hediye edeceğiz"
Bu yıl da projeye devam ettiklerini ve 25 Haziran’a kadar 2012 ve 2013 doğumlu çocukları kayıt yaptırmaya beklediklerini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah bu yıl da camilerimize 1 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasındaki 60 gün içerisinde 40 gün sabah namazına aileleriyle birlikte gelen çocuklarımıza bisikletlerini hediye edeceğiz. Tabi şehirleri imar ederken neslin ihyasını ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz o nesil, imar ettiğiniz o şehri mahveder. Dolayısıyla biz bir taraftan şehri imar ediyoruz, bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bunun en güzel örneği de Güle Oynaya Camiye Gel projesi” dedi.

"Çocuklarımız ümmet olmanın bilincini yaşayacak"
“Çocuklarımız ümmet olmanın bilincini, camide vakit geçirmenin keyfini, annebabalarıyla birlikte sabahın seherinde camiye gelmenin keyfini bu yaz boyunca hep birlikte bizlere yaşatacaklar” diye devam eden Başkan Altay, “Tüm ebeveynlerden çocuklarını sisteme kaydettirmesini rica ediyoruz. Bundan sonra artık pandeminin etkisi bittiği için her yıl bu projeye belli bir yaş grubunda devam edeceğiz. Alttan gelen çocuklarımız da projeye katılmış olacak. Projeyi İl Müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Konya’nın 31 ilçesinde çocuklarımız camilere kayıt yaptırabilir. Hem merkezde hem mahallelerimizde herkesi projeye katılmaya davet ediyorum. İl Müftümüzün şahsında ilçe müftülerimize ve imamlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Camilerimiz mekanların en güzelidir"
Konya İl Müftüsü Ali Öge de böyle güzel bir projenin müjdesini mübarek bir Cuma sabahında vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Camilerimiz mekanların en güzelidir. Sözlerin en güzeli de Kur’anı Kerim’dir. İnsanların Kur’an’ı en güzel yaşayabilmesini sağlayan da Peygamber Efendimiz’dir. Ahlakın en güzeli onda temsil edilmiştir. Ve gözlerimizin nuru olan yavrularımız da bizim güzellerimizdir. Bütün bu güzellikleri camide bir araya getirip güzelliği artırmak, iyiliği artırmak güle güle, koşa koşa camiye gelmek hakikaten önemli bir etkinlik” şeklinde konuştu.

"Camilerimize gelen bütün yavrularımız bizim baş tacımızdır"
Daha önce de bu projeyi yapan Başkan Altay’a teşekkür eden Öge, “Camilerimize gelen bütün yavrularımız bizim baş tacımızdır. Biz hepsini camiye sadece sabah namazında değil her zaman bekliyoruz. B31 ilçemizdeki tüm ilçe müftülerimiz, 3 bin 500’e yaklaşan camilerimizle, oralardaki imam arkadaşlarımız, 6 bine yaklaşan personelimizle, şehrimizde, mahallemizde yaşayan bu yavrularımıza kucak açmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesinin İl Müftülüğü ortaklığıyla yapacağı projeye başvurular, 1625 Haziran 2022 tarihleri arası “camiyegel.konya.bel.tr” adresinden alınacak. 1 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırdığı camide 40 gün cemaat ile sabah namazını kılan çocuklara bisiklet hediye edilecek.

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