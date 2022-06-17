Büfeden 125 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheli komşu kamerasında Konya'da 125 bin lira değerinde hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmamak için güvenlik kamerasının bağlı olduğu kayıt cihazını da çalan şüpheli, komşu iş yerindeki güvenlik kamerasına yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büfeden 125 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheli komşu kamerasında Konya'da 125 bin lira değerinde hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmamak için güvenlik kamerasının bağlı olduğu kayıt cihazını da çalan şüpheli, komşu iş yerindeki güvenlik kamerasına yakalandı

İHA

Büfeden 125 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheli komşu kamerasında Konya'da 125 bin lira değerinde hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmamak için güvenlik kamerasının bağlı olduğu kayıt cihazını da çalan şüpheli, komşu iş yerindeki güvenlik kamerasına yakalandı

Konya'da girdiği büfeden 125 bin lira değerinde hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmamak için güvenlik kamerasının bağlı olduğu kayıt cihazını da çalan hırsızlık şüphelisi, komşu iş yerindeki güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, 16 Haziran Perşembe günü 03.50 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte cadde üzerinde büfe işleten Ahmet Donrul, akşam saatlerinde iş yerini kapatarak evine gitti. Sabah erken saatlerde müşterilerine çay demlemek için iş yerine gelen Ahmet Donrul, kapının kırık olduğunu gördü. İş yerini kontrol eden Ahmet Donrul, akşam eve giderken kasada unuttuğu emanet olan 80 bin lira parasının ve sigaraların yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasından olayı incelemek isteyen iş yeri sahibi Ahmet Donrul, kayıt cihazının da çalındığını anlayınca polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunarak parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın yaşandığı iş yerine komşu olan başka bir iş yerinin güvenlik kameralarında yüzü maskeli motosikletle bir kişinin geldiği ve elinde bir çuvalla büfeden çıktığı görülüyor. Komşu iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın bir motosiklet ile olay yerine gelerek araçların yanına motosikleti sakladığı 36 dakika sonra sigara, para ve kamera cihazının bulunduğu çuval ile tekrar motosikletin yanına geldiği görülüyor. Polis, iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

“Emanet paraydı çalınan para bugün verecektik”
İş yeri sahibinin oğlu Yaşar D.: “Kapıyı kırıp içeriye giriyor. Kasadaki parayı almış, sigara tezgahını patlatıp sigaraları toplamış 60 karton. 36 dakika boyunca dükkanın içerisinde duruyor. Yaptıktan sonra aynı motosikletine binerek gidiyor. Zararımız şu anda 110 bin lira kamera sistemleri hariç. Bu cihazdan da aşağı yukarı 15 bin lira kadar zararımız var. Gelirken şahsın elinde çuval yoktu aşağıdan çuval almış bu çuvala doldurmuş. Şuana kadar tespit ettiğimiz sigara, para ve ufak tefek malzemeler. Emanet paraydı çalınan para bugün verecektik. O yüzden çözüm çare arıyoruz. Umudumuz bu şahsın biran önce yakalanması” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi başvurularını başlattı
YEREL HABERLER Başkan Altay “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi ...
İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
YEREL HABERLER İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde ...
Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde ...
Konyaspor’un BATE Borisov maçı Konya’da oynanacak
YEREL HABERLER Konyaspor’un BATE Borisov maçı Konya’da oynanacak
BATE Borisov - Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak
YEREL HABERLER BATE Borisov - Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz ...
Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti
YEREL HABERLER Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti
Doğaseverler Konya Büyükşehir’in yürüyüş etkinliğinde buluşuyor
YEREL HABERLER Doğaseverler Konya Büyükşehir’in yürüyüş etkinliğinde ...
Kılca: “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Kılca: “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ...
Gevale Kalesi restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı
YEREL HABERLER Gevale Kalesi restorasyon çalışmalarında 2. etap ...
Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 mahallede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kavuş yağışlardan olumsuz etkilenen 4 ...
Vali Özkan: “Türk Jandarma Teşkilatı kamu hizmetini çok güzel bir şekilde yerine getirmektedir”
YEREL HABERLER Vali Özkan: “Türk Jandarma Teşkilatı kamu hizmetini ...
Gönüllü öğretmenler tiyatro ile sahnede ders verdi
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenler tiyatro ile sahnede ders verdi
Ailesinin aldığı 'pamuk' isimli oğlağı biberonla besliyor
YEREL HABERLER Ailesinin aldığı 'pamuk' isimli oğlağı biberonla ...
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi
YEREL HABERLER 'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı ...
Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Hasan Kılca yol asfaltlama çalışmalarını yerinde ...
Çaldığı bisikletle yakalandı, polisi maket bıçağıyla yaraladı
YEREL HABERLER Çaldığı bisikletle yakalandı, polisi maket bıçağıyla ...
Hırsızlıktan aranan şüpheli kendisini durduran polise bıçakla saldırdı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan aranan şüpheli kendisini durduran polise ...
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için ...
Oruç Reis Evleri’nde kuralar çekildi
YEREL HABERLER Oruç Reis Evleri’nde kuralar çekildi
SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde mezuniyet ...
Konya’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ...
Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını devraldı
YEREL HABERLER Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını ...
Beyşehir Gölü’nde yeni balık av sezonu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde yeni balık av sezonu dualarla ...
Yargıtay'ın bozduğu Kadir Şeker´in dosyası, yerel mahkemeye gönderildi
YEREL HABERLER Yargıtay'ın bozduğu Kadir Şeker´in dosyası, yerel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.