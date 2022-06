Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Ajantinli çift Konya’da

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Arjantinli çift, güzergâhlarında bulunan Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Dünya ülkelerini yakından görmek ve insanlarla tanışmak için Arjantin’den 2019 yılında dünya turuna çıkmaya karar veren gıda mühendisi 34 yaşındaki Leonardo Santi ve aynı yaştaki fotoğrafçı Carla Vales, pedal çevirerek kilometrelerce yol kat ederek Türkiye’ye geldi. Güzergâhlarında bulunan Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola veren çift, Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisikletevi’nin konuğu oldu. Kendilerine yol arkadaşı olan ve sevimliliği ile dikkat çeken köpekleri Piri ile birlikte bisiklet üzerinde seyahat eden ikili, Beyşehir’de tarihi mekânlarını ziyaret etti, Beyşehir Gölü sahilindeki bisiklet yolunda pedal çevirmenin keyfini yaşadı. Çift, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getirdi.

Arjantinli çift, dünya turunda en büyük hedefleri olan Türkiye'ye gelip bu ülkeyi görüp insanlarını tanımaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Turları hakkında bilgiler veren çift, olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa günde 8 saat olmak üzere 50 kilometre pedal çevirdiklerini anlattı. Akşam uyumak için çadırlarından yararlandıklarını belirterek, çok sevdikleri bisikletle turu doğal ve çevreci olması sebebiyle tercih ettiklerini kaydeden Arjantinli çift, “Neredeyse her zaman doğada çadırda uyuyoruz. Türk insanları her zaman uyumamız için iyi bir yer bulmamıza çok yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandı.



"Türk misafirperverliğine hayran kaldık"

2019 yılında Arjantin’de başlayan turlarının yine aynı ülkede son bulacağını, bu yılın sonunda ise 4 yılın ardından evlerine dönmeyi planladıklarını aktaran çift, “Çünkü ailelerimizi görüp onlara selam vermek istiyoruz. Beyşehir’den sonra Salda Gölü’ne ve Pamukkale’ye gitmeyi planlıyoruz. Oradan Fethiye’ye ve ardından İzmir ve Çanakkale’ye geçeceğiz. Sonrasında Bulgaristan’a gideceğiz. Beyşehir’de dernek başkanı Mustafa Büyükkafalı ile tanıştık ve bize çok yardımcı oldu. Türkiye’deki insanlar çok nazik. Neredeyse her zaman bize yemek ikram ettiler. Bazen de içecek bir şeyler ve elbette çay teklif ediyorlar. Burada olduğumuza çok şanslıyız. Beyşehir çok güzel bir şehir. Gezilecek ve dinlenecek çok yer var. Özellikle Türkiye gezisi sırasında çok ilginç anlar yaşadık. Türk misafirperverliğine hayran kaldık. Bizim için en özel anlar ülke insanı ile tanışıp onlarla çay içip bir şeyler yediğimiz anlardı. Bizleri evlerine davet edenlerle kendi ülkemiz hakkında onlarla sohbet ettik. Onlar da Türkiye’den bahsettiler. Bunlar gezimizdeki en özel anlardı. Türkiye’de unutamayacağımız günler yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.