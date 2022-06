Başkan Pekyatırmacı: “Daha yaşanabilir bir Selçuklu hedefiyle geleceğe yürüyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Yazır Mahallesi Beyazid Camisi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi Yazır Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı Beyazid Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

Selçuklu Belediyesi olarak temelinde insana hizmeti esas alan anlayışla çalıştıklarını ifade eden Ahmet Pekyatırmacı, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretiyor, onlardan gelen istek ve önerilere göre hizmet programımızı belirliyoruz. Çocuklarımız için kütüphaneler, okullar ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için sosyal tesisler, yılın her mevsiminde tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği sosyokültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız çalışmalar ile daha yaşanabilir bir Selçuklu hedefiyle geleceğe yürüyor, 7'den 70'e her yaştan hemşehrimizin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.

