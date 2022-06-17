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Algida Twister Cosmix dondurmasını uzaya gönderdi

DHA

Algida Twister Cosmix dondurmasını uzaya gönderdi


KONYA, (DHA) KONYA´da, bir dondurma markası, yeni ürününü Konya Bilim Merkezi´nden uzaya gönderdi. Helyum ile şişirilen balonla uzaya fırlatılan dondurma, 33 kilometre yüksekliğe çıktı. Uzaya fırlatılan dondurma iki buçuk saat sonra dünyaya geri döndü. Bu anlar alana katılan öğrenciler tarafından da ilgiyle izlendi.Algida yeni ürünü Twister Cosmix´i Konya Bilim Merkezi´nden balonla uzaya gönderdi. İskoç Statonauts ekibi 10 metreküp helyumla şişirilen uzay balonunu, festival alanını dolduran öğrenciler ve davetlilerin geri sayımıyla uzaya fırlatıldı. 33 kilometre yüksekliğe çıkarak Armstrong hattına ulaşan balon, daha sonra yeryüzüne paraşütle döndü.`GENÇLERE İLHAM OLMA ARZUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK´Konuya ilişkin Stratonauts yöneticisi Lewis Campbell, "Uzayın sınırına bir dondurma fırlatmak azımsanacak bir zafer değil. Bu heyecan verici bir deneyim. Hem dondurma için hem de bu aracın uzaya fırlaması adına çok heyecan verici. Bu araç, uzaydan harikulade görüntüler paylaşıyor. Bu görüntülerle bir sonraki nesle ilham vermeyi planlıyoruz. Burada yüksek irtifalı bir balon kullanarak, dondurmayı uzaya yolladık. Hava gözlem balonu gibi ama herhangi bir partide görülebilecek balondan yüz kat büyük bir balon. Bu balonu kullanarak biz güvenle uzaya dondurmayı yolladık ve yine güvenle yeryüzüne döndürmeyi sağladık. Biz bu uzaya fırlatma faaliyetini yüksek irtifa balonuyla gerçekleştiriyoruz. Öncelikle helyum kullanarak bu balonu şişiriyoruz. 10 metreküplük bir helyum kullanımıyla balon şişiriliyor ve yükseliyor balon. Son derece özel malzemeler de kullanıyoruz. Karbon fiber malzemelerle bu aracı hafif ve güçlü kılıyoruz. Aynı zamanda dondurmanın bu yüksek irtifada yapısını koruyabilmesi için teknolojilerimiz de mevcut. Biz Stratonauts ekibi olarak efsanevi nesneleri uzaya fırlatma peşinde oluyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken de gençlere ilham olma arzumuz var. Gençler dondurmayı seviyor, Twister Cosmix´i de seviyor. Şöyle düşündük, bir yandan Twister Cosmix´i alalım, o serüvenle uzayın sınırına bir araç fırlatma, dondurma fırlatma serüvenini birleştirelim. Böylelikle bu ilham arzumuzu da gerçekleştirebiliriz dedik. İrtifa olarak 33 kilometrenin ötesine çıkması planlandı ve bu şekilde gerçekleşti. Bu mesafede uzay ortamının da çok farklı olduğunu hatırlamamız lazım. Eksi 60 santigrat dereceye kadar düşen bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki, sizin evdeki dondurucu aletinizin 5 kat daha soğuk bir ortamı burada mevcut. Dondurmayı da soğuk tutma adına bir problem yaşamadık. İnişi de paraşütle gerçekleşti. Dondurma ve onun bağlı olduğu araç balonla yükselirken, belirli bir noktadan sonra alçalmaya başlıyor ve paraşüt açılarak dünyaya inişi sağlanıyor" dedi.`LEZZETİ UZAYA GÖTÜRMEK İSTEDİK´Algida Atıştırmalık ve Çocuk markalarından sorumlu Marka Müdürü Hazal Kantman ise şunları söyledi:"Biz Algida olarak her sene tüketicilerimize farklı heyecanlar yaratmak için yepyeni ürünler çıkartıyoruz. Twister Cosmix de tam da böyle bir ürün. Twister, eğlenceden bahsederken ilham veren bir ürün. Konsepti itibarıyla adına Twister Cosmix dediğimizde söylem olarak da lezzeti uzaya götürür dedik. "Lezzeti uzaya götürür" deyince de, bunu bir aktivasyonla taçlandırmak, hakikaten de lezzeti uzaya götürmek istedik. Algida için Konya ikinci ev sayılır. Bir fabrikamız Çorlu´da bir fabrikamız da burada. Konya bu anlamda bizim evimiz. Uzayla ilgili bir aktivasyon yapmak istediğinizde Türkiye´de birçok yere baktık. Bütün oklar Konya Bilim Merkezi´ni gösterdi. İlk ve en büyük bilim merkezi olduğu için biz de Konya Bilim Merkezi´nde yapmak istedik. Hem Konya hem de çevre illerden çocukları da buraya getirerek, uzaya dair ilham verelim, üstelik şirket çalışanlarıyla bir araya geldik. Onlar için de güzel bir aktivite oldu."`İKİ AİLEYİ BİR ARAYA GETİRMİŞ OLDUK´Dondurmanın konsepti üzerine uzayla ilgili birçok araştırma yaptıklarını belirten Kantman, "Açıkçası ürünün konseptini geliştirdikten sonra, uzayla ilgili olan her şeyi araştırmaya başladık. Orada da oklar bizi bu ekibe götürdü. Tabii ki uzaya bir şey fırlatmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Önce onları bulduk. Hikayeleri de bizleri heyecanlandırdı. Biz de bir fikirle başlıyoruz o fikir bir hayale dönüşüyor sonra da gerçekleşiyor, ürünü yaratıyoruz, kampanyayı yaratıyoruz. Onlar da bunu hayal etmişler ve bir şirkete dönüştürmüşler. Bunu da bir aile olarak yapıyorlar. Biz de bir aileyiz, iki aileyi bir araya getirmiş olduk" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez DHA
2022-06-17 17:05:52

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