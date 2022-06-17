Konya’da 471 bin 20 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Konya’da 20212022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 471 bin 20 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.

20212022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Konya genelinde 471 bin 20 öğrenci karnelerini aldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram Mehmet Şükriye Sert İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Milli Eğitim Bakanlığının fiziksel eğitimin altyapısını iyileştirmesi yönünde çok ciddi bir merhale kat ettiğini belirterek, “Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Konya binlerce yıllık bir medeniyetin temsilcisi. Başta öğretmenlerimiz bu medeniyeti omuzlarında taşıyacak. Bizim çok büyük avantajlarımızdan birisi de belediyelerimizin kamu hizmetine çok nitelikli bir destek veriyor olması. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Merkez ilçe belediyelerimizle beraber bütün okullarımızda Milli Eğitim istemeden eksikleri gideriyor. Bu arayışın içinde olmak bizim için çok kıymetli. Bu yönüyle belediyelerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Pandeminin etkisinden kurtulmuş bir eğitim öğretim dönemini tamamlamış olduk. Tüm çocuklarımıza hayatları boyunca başarılar diliyorum. Yaz tatili için onlara çok güzel etkinlikler hazırladık. Bilgehalerimize, Yaz Kamplarımıza, Güle Oynaya Camiye Gel programımıza bütün çocuklarımızı davet ediyoruz. Her şey gönüllerince olsun. Konya’yı güzel yarınlara hazırlıyoruz ve bunun için en büyük sermayemiz çocuklarımız. Onların vatanını, milletini seven, ailelerine faydalı bireyler olmaları için çaba sarf ediyoruz. İnşallah onların elinde çok daha güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ile birlikte ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Burada da karneleri takdim eden Vali Özkan ve Başkan Altay, öğrencilere başarılar diledi.

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