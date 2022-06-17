UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’na katılacak olan Konyaspor’un kamp programı belli oldu.

Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda BATE Borisov ile karşılaşacak olan Konyaspor’un kamp programı açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Takımımız, 18 Haziran Cumartesi günü Konya’da toplanarak sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde 2 gün sürecek sağlık kontrolünden geçecek. 20 Haziran Pazartesi günü Kayacık Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirecek takımımız, 25 Haziran Cumartesi gününe kadar Konya’da hazırlıklarını devam edecek. Konyaspor'umuz, bir günlük iznin ardından 27 Haziran Pazartesi günü Erzurum’a gidecek ve ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Takımımız, 7 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek” denildi.

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