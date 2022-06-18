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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Musluk hırsızları önce kameraya, ardından polise yakalandı

İHA

Musluk hırsızları önce kameraya, ardından polise yakalandı

Konya’da bir iş yerinden 26 bin TL değerinde musluk çalınırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi E.M., sabah dükkanını açtığında iş yerine hırsız girdiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sonucu iş yerinden 26 bin liralık musluk çalındığı tespit edilirken, güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, şüphelilerin iş yerinin bulunduğu sokakta bir süre keşif yaptığı, sokakta kimsenin olmadığı esnada da kapıyı zorlayarak açıp iş yerine girdikleri görüldü. Yaklaşık 12 dakika iş yerinde kalan şüphelilerin ellerinde 26 bin lira değerinde muslukların olduğu çuvalla çıkarak uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.

24 saatlik görüntü incelenerek şüpheliler belirlendi
Yapılan çalışma sonrası çevredeki birçok güvenlik kamerasından 24 saatlik görüntüleri izleyen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Ahmet Ş. ve Çağatay G. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin çaldıkları muslukları N.R’ye sattıklarını söylemesi üzerine hırsızlık mallarını satın aldığı tespit edilen N.R. hakkında da işlem başlatıldı. Polis çalınan malzemeleri bularak sahibine teslim ederken, Ahmet Ş. ve Çağatay G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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