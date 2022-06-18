Konya'da PKK/ YPG'li kadın terörist yakalanıp tutuklandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Suriye'de PKK/ PYD-YPG terör örgütünde aktif görev alan yabancı uyruklu 1 kadın terörist yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan terörist tutuklandı.

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,PKK/ PYD-YPG terör örgütünün Suriye yapılanmasında aktif görev alan yabancı uyruklu 1 kadının Konya'ya geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler, terör örgütüne bağlı 'Asayiş Kobani' isimli grup içerisinde görev aldığı tespit edilen kadını, Ereğli ilçesinde yapılan operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, 'Asayiş Kobani' isimli grupta bir süre silahlı eğitim aldığını, eğitimden sonra Suriye'de şehir içine ve köylere atamalarının yapıldığını ve bu grubun sözde şehir içi güvenlik görevi yaptıklarını söyledi. Örgüt adına görev yaptıkları 1 karakol bulunduğunu belirten şüpheli, karakolda şehir içinde kontrol noktası kurarak burada kontrolü sağladıklarını, bu grubun ayrıca kadın suçlularla ilgilenmesi için 'Asayişa Jin' isimli kadın örgüt mensuplarından oluşan bir yapılanmanın bulunduğunu söyledi. TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçuyla adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-06-18 14:19:13



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