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Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi 4. maçında B. Konyaspor, Samsunspor'u 7566 mağlup ederek seriyi 31 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.



Salon: Selçuklu Belediyesi Spor Salonu

Hakemler: Uğur Özen xx, Yücel Çilingir xx, Ozan Gönen xx

B. Konyaspor: Matt Morgan xxx 18, Tayfun Erülkü x 3, Azizcan Özdemir xx 9, Derek Ogbeide xx 10, Umut Geçen x 5, Can Özcan x 6, Can Altıntığ x 3, Mehmet Özdoğan xx 8, Hazer Avcı xx 9, Cengiz Aydın Ergen x 2, Mert Konuk x 2, Hamza Alptuğ Baştuğ x

Başantrenör: Engin Gençoğlu

Samsunspor: J.J. Frazier xx 10, İzzet Türkyılmaz xx 11, Mert Gizir xx 10, Ege Yaşar x 7, Jalone Friday x, Mert Ali Sert x 8, Burak Eşlik x 4, Ercan Bayrak x 2, Gökhan Aydın x 6, Utku Saraloğlu x 3, Göktüğ Baş x 2

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 2219 (Konyaspor lehine)

Devre: 3830 (Konyaspor lehine)

3. Periyot: 6147 (Konyaspor lehine)

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