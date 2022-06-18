Beysu Konyaspor Basketbol Samsunspor: 75-66
KONYA, (DHA) -
SALON: Selçuklu Belediyesi
HAKEMLER: Uğur Özen, Yücel Çilingir, Ozan Gönen
BEYSU KONYASPOR BASKETBOL: Morgan 18, Tayfun Erülkü 3, Azizcan Özdemir 9, Ogbeide 10, Umut Geçen 5, Can Özcan 6, Mehmet Özdoğan 8, Can Altıntığ 3, Hazer Avcı 9, Mert Konuk 2, Cengiz Aydın Ergen 2, Hamza Alptuğ Baştuğ
SAMSUNSPOR: Frazier 10, İzzet Türkyılmaz 11, Mert Gizir 10, Ege Yaşar 10, Friday, Mert Ali Sert 8, Burak Eşlik 4, Gökhan Aydın 6, Ercan Bayrak 2, Göktüğ Baş 2, Utku Saraloğlu 3
1'İNCİ PERİYOT: 22-19
İLK YARI: 38-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-47
5 FAUL: 27.03 Ercan Bayrak (Samsunspor)
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Final serisi 4'üncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Samsunspor'u sahasında 75-66 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2022-06-18 18:28:43
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