MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak

DHA

MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak


KONYA, (DHA)MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ''21'inci yüzyıl Allah´ın izniyle Türk asrı olacaktır. İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacaktır'' dedi.
MHP Genel Başkanı Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da 'Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı kapsamında Hüyük ilçesini ziyaret etti. Esnafı ziyaret edip sohbet eden Kalaycı, daha sonra düzenlenen toplantıda partililerine seslendi. Cumhur İttifakına değinen Kalaycı, ''Bölgesel ve küresel ölçekte her alanda uluslararası hukuka uygun, meşru ve milli politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkılmaktadır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları bozulmuş, mavi vatanımıza sahip çıkılmıştır. Türk yurdu Karabağ, 28 yıl sonra Ermenistan´ın işgalinden kurtarılmıştır. 'Dünyaya bir daha gelsem Ayasofya imamı olmak isterdim' diyen Nihal Atsız´ın, 'Gençler! Bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak' diyen Necip Fazıl'ın bu sözleri gerçek olmuş, 86 yıl sonra zincirler kırılmış, Ayasofya, Müslüman gönüllerle buluşturulmuştur.
Türk Konseyi geçen yıl İstanbul'daki 8'inci zirvesinde aldığı kararla adını 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirmiş ve zirve toplantısında onaylanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi de teşkilatın geleceğine ilişkin önemli bir adım olmuştur. 'Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk Birliği´nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ve ömrünü Türk milletine adayan ve bu uğurda nice çilelere katlanan Başbuğumuz Alparslan Türkeş´in bize hedef gösterdiği Türk Birliğinin sütunları şükürler olsun ki dikilmiştir. Cumhur İttifakı ile Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin tohumu yeniden atılmıştır. 21. yüzyıl Allah´ın izniyle Türk asrı olacaktır. İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacaktır. Geleceğin muhteşem ve müreffeh günlerine inanıyorum ki Cumhur İttifakıyla ulaşılacaktır.'' (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya KONYA, (DHA)
2022-06-18 19:27:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi ...
Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
YEREL HABERLER Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi'nde
YEREL HABERLER Konyaspor, ING Basketbol Süper Ligi'nde
Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı sona erdi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı sona erdi
Konya'da PKK/ YPG'li kadın terörist yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da PKK/ YPG'li kadın terörist yakalanıp ...
Mevlana'nın restore edilen kıyafetleri, boyu ve kilosunu ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Mevlana'nın restore edilen kıyafetleri, boyu ve ...
Musluk hırsızları önce kameraya, ardından polise yakalandı
YEREL HABERLER Musluk hırsızları önce kameraya, ardından polise ...
Konya’da YKS heyecanı
YEREL HABERLER Konya’da YKS heyecanı
PYD/YPG Suriye yapılanmasında aktif görev alan terörist Konya’da yakalandı
YEREL HABERLER PYD/YPG Suriye yapılanmasında aktif görev alan ...
Kadir Şeker tekrar hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Kadir Şeker tekrar hakim karşısına çıkacak
Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konyaspor’un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Konyaspor’un kamp programı belli oldu
Konya’da 471 bin 20 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Konya’da 471 bin 20 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Algida Twister Cosmix dondurmasını uzaya gönderdi
YEREL HABERLER Algida Twister Cosmix dondurmasını uzaya gönderdi
Başkan Pekyatırmacı: “Daha yaşanabilir bir Selçuklu hedefiyle geleceğe yürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Daha yaşanabilir bir Selçuklu ...
Beyşehir’de 14 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Beyşehir’de 14 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
İlhan Palut: Rakibimizi yenerek turu geçmek istiyoruz
YEREL HABERLER İlhan Palut: Rakibimizi yenerek turu geçmek istiyoruz
Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de kurtaramadı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de ...
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı
YEREL HABERLER 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı ...
Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi’nden Ankara gezisi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi’nden Ankara gezisi
Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Ajantinli çift Konya’da
YEREL HABERLER Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Ajantinli çift ...
Kulu'da 7 bin 731 öğrenci karne sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Kulu'da 7 bin 731 öğrenci karne sevinci yaşadı
Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemine San Marino’da görev
YEREL HABERLER Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemine San Marino’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.