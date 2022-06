Bakan Kasapoğlu: Yatırımlar, Türkiye'nin spor devriminin en güzel yansımasıdır

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yatırımlar; milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere yola revan olmuş bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen Türkiye´nin spor devriminin en güzel yansımasıdır. Sadece son 6 ayda, Ocak ayından Haziran ayına kadar göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız uluslararası alanda 34 farklı branşta; 569 altın, 644 gümüş, 866 bronz olmak üzere toplam 2079 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan atletizm pisti ve açılışı, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum´un katılımıyla gerçekleştirildi.

'TOKİ ELİYLE 19 STADYUM İNŞA ETTTİK'

Bakanlık olarak spor ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her zaman Türk sporunun, Türk futbolunun yanındayız. Ülkemizde TOKİ Başkanlığımız eliyle toplam 19 stadyumun inşasını, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdik. Ve yine birçok eski stadyumun yerine millet bahçeleri inşa ettik, inşa etmeye de devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın başlattığı, Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında, tam 39 ilimizde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturmak amacıyla; yaklaşık 2,5 milyon metrekare Hazine arazimizi Gençlik Spor Bakanlığımıza ve belediyelerimize tahsis ettik. Sayın Bakanım sizin huzurunuzda bir kez daha ifade etmek isterim. Sporun Tabana Yayılması Projesi´ni çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak gerek Hazine taşınmazlarımızın tahsisi gerekse de spor merkezlerinin inşası noktasında; biz de genç kardeşlerimizin yanındayız, emrindeyiz" dedi.

`BU YATIRIMLAR TÜRKİYE´NİN SPOR DEVRİMİNİN EN GÜZEL YANSIMASIDIR´

Yapılan yatırımların Türk sporunun devrimi olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yatırımlar; milletin efendisi değil, hizmetkârı olmak üzere yola revan olmuş bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen Türkiye´nin spor devriminin en güzel yansımasıdır. Spor Devrimi diyoruz ama bunu içi boş bir tabir olarak kullanmıyoruz. Bu iddiamızı başarılarla madalyalarla da destekliyoruz. İşte size bazı rakamlar vermek istiyorum. Sadece son altı ayda, Ocak ayından Haziran ayına kadar göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız uluslararası alanda 34 farklı branşta; 569 altın, 644 gümüş, 866 bronz olmak üzere toplam 2079 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu. Bu başarılar nasıl geliyor? Burada inanç var, emek var, alın teri var, sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı için tüm detayların hassasiyetle ilmek ilmek işlendiği bir yapı var. Yeteneği tespit var Yeteneği doğru yönlendirme var. Yeteneğin doğru tesis ve antrenman bilimleriyle gelişimini sağlıyoruz ve başarının sürdürülebilir olması için bilimsel çıktılardan faydalanıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE´NİN GÜÇLÜ EV SAHİPLİĞİNE BİR KEZ DAHA BÜTÜN DÜNYAYI ŞAHİT KILACAĞIZ´

Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, son 20 yıldaki atılımıyla Avrupa´nın en genç ve modern tesislerine sahip olmuştur. Bu güçlü alt yapı, kapasite ve modern imkanlar; bizi uluslararası organizasyonlarda pek çok kere tecrübeli bir ev sahibi noktasına taşımıştır. İşte bunlardan biri olan 5´inci İslami Dayanışma Oyunları´nı 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya´da gerçekleştirecek hem Konya´mızın hem Türkiye´nin güçlü ev sahipliğine bir kez daha bütün dünyayı şahit kılacağız. Uluslararası spor organizasyonları tesis ve organizasyon kabiliyeti gerektirir; ama her şeyden evvel misafirperverlik ruhu gerektirir. İşte hoşgörünün şehri Konya geçmişiyle, kültürüyle, ruhuyla, spora aşık insanıyla tüm dünyaya örnek olacak bir organizasyon düzenlemek için hazır. Oyunlara, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) ve İslam Teşkilatı İşbirliği´ne üye 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleştirildi. İslami Dayanışma Oyunları, ismiyle müsemma olarak İslam ülkeleri arasında spor yoluyla dayanışmayı güçlendirmek için bir vesiledir."

Açılış töreninin ardından Bakanlar ve davetliler tesisi gezdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-06-18 19:48:27



