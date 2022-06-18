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Bakan Kasapoğlu ve Bakan Kurum Atletizm Pisti'nin açılışını gerçekleştirildi

İHA

Bakan Kasapoğlu ve Bakan Kurum Atletizm Pisti'nin açılışını gerçekleştirildi

İslam ülkeleri arasında düzenlenen en büyük spor organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisine hazırlanan Konya’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan atletizm pistinin açılışı yapıldı.
Atletizm Pistinin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli bir tesisin açılışının yapıldığını belirterek, “Bugün önemli bir spor tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Konya kadim bir başkent. Dünyanın neresine giderseniz gidin Hazreti Mevlana’dan dolayı dünyanın tanıdığı bir yerdir ilmin, irfanın şehri Konya’mız. Konya bu dönemde 56 İslam ülkesinden dünyanın gözü kulağı olacak bir şehir. Şehrimiz çok önemli spor tesisleri kazanıyor. İnşallah İslami Dayanışma Oyunları ev sahipliğini en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Konya hoşgörünün başkenti” dedi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “Gerçekten bugün hepimiz açısından bayram havası var. Anadolu’nun kalbi Konya’da bütün İslam Alemimizin birleşmesi, gönül birliklerinin bir araya gelmesi kıymet arz ediyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci şehir Konya’mız oldu”
Konya’nın Selçuklu başkenti ve aynı zamanda sporun başkenti olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burası Selçuklu başkentine, sporun başkentine bakanımız gerçekten çok önemli yatırımlar yapıyorlar. İnşallah biz de bu yapılan yatırımları boşa çıkarmamak adına gençlerimizle birlikte Konyaspor’umuzu, Konya’nın tüm spor kulüpleriyle birlikte başarıdan başarıya koşturacak azmi göstereceğiz. Bu manada da Konyaspor’umuz 3. bitirdi ve bu sene inşallah Avrupa kupalarında temsil edecek” şeklinde konuştu. Dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Dönem Başkanlığını devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek konuşmasına devam eden Bakan Kurum, “Bugün yine Konya’da heyecanlıyız, gururluyuz, coşkuluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıl boyunca ülkemize çağ atlatan vizyon projelere, bir yenisini daha ekliyoruz. Binlerce gencimizin, sporcumuzun yetişeceği, şehrimizin marka değerine değer katacak Atletizm Pistimizi, sporun başkenti Konya’mızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben başta Konya’mızı teşriflerinden ve bu muazzam tesisin Konya’mıza kazandırmalarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu bize ki, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla nice ulvi zenginliklere sahip bir şehrin evlatlarıyız, ne mutlu bize ki bu aziz şehre hizmet ediyoruz. ‘Konya’ya hizmet eden Konya’da izzet bulur’ diyoruz. Konya’mız her zaman her alanda model bir şehir olmuştur, örnek bir şehir olmuştur. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz aylarda gördük. Konya’mız Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçildi. Bu özel unvanı almaya hak kazanan Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci şehir Konya’mız oldu” ifadelerini kullandı.

“Medeniyetimiz hem ruh hem de beden sağlığı spora önem vermiştir”
Konya’nın 918 Ağustos tarihleri arasında İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisine de ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Kurum, “İslam dünyasının en büyük ve en kapsamlı bu etkinliğinde 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ve on binlerce seyirciyi Selçuklu başkenti Konya’mızda ağırlayacağız. Şairin dediği gibi, ‘Zafer dedikleri kahraman peri susandan kaçar da coşana gider.’ Dolayısıyla ben genç sporcularımızdan coşkulu, heyecanlı, rekabetçi bir yarışma ruhu bekliyorum. İslami Dayanışma Oyunlarında müsabakalara katılacak sporcularımızdan zaferler, madalyalar bekliyorum. Atletizm Pistimiz, sporun, sağlığın ve bisikletin başkenti Konya’mız için, ülkemiz, milletimiz ve siz değerli genç sporcularımız için hayırlı uğurlu olsun. Bizim medeniyetimiz, inancımız hem ruh hem de beden sağlığı için her zaman spora önem vermiştir. Ecdadımız geçmişte atıcılık, binicilik, güreş gibi sporlarla meşgul olmuştur. Yine gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı teşvik etmiş, spora yönlendirecek çok kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. Peygamberimiz. ‘Kuvvetli insan zayıf insandan hayırlıdır.’ hadisiyle bizlerin her açıdan kuvvetli olmamız gerektiğini hatırlatır. Hiç şüphesiz bu da spor neticesinde elde edilecek sağlam bünye ile mümkündür. Bu anlamda biz, her zaman Türk sporunun, Türk futbolunun yanındayız. Ülkemizde TOKİ Başkanlığımız eliyle toplam 19 stadyumun inşasını, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdik. Ve yine birçok eski stadyumun yerine millet bahçeleri inşa ettik, inşa etmeye de devam ediyoruz. Bakanımızın başlattığı, Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında, tam 39 ilimizde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturmak amacıyla; yaklaşık 2,5 milyon metrekare hazine arazimizi Gençlik Spor Bakanlığımıza ve belediyelerimize tahsis ettik. Bakanım sizin huzurunuzda bir kez daha ifade etmek isterim. Sporun Tabana Yayılması Projesi’ni çok önemsiyoruz. Bakanlık olarak gerek hazine taşınmazlarımızın tahsisi gerekse de spor merkezlerinin inşası noktasında, biz de genç kardeşlerimizin yanındayız, emrindeyiz. Hamdolsun genç kardeşlerimiz de bizimle, yaptığımız tüm projelerimizin merkezinde” şeklinde konuştu.

“İklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla topyekun mücadele gediyoruz”
İklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olunduğuna değinen Bakan Kurum, “Bugün ülkemiz ve ortak evimiz dünyamız, iklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Bu krize karşı topyekûn mücadele ediyoruz. Hiç şüphesiz bu anlamda en büyük gayret geleceğimizin teminatı olan gençlerimize düşmektedir. Ben bu noktada gençlerimizden oluşan ve ilk olarak geçtiğimiz yıl Dokuz Eylül Üniversitemizde başlattığımız bugün 209 üniversitemize yayılan ‘Türkiye İklim Elçileri’ projemize değerli katkılar sunan, iklim kriziyle mücadelemizde gençlerimizin bilinçlenmesi adına kıymetli desteklerini esirgemeyen Bakanımıza, genç kardeşlerimizin ve sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Atletizm Pistimizin, uluslararası spor camiası için, ülkemiz ve Konya’mız için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

"Konya, sporda marka bir şehir olarak anılacak"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Selçuklu payitahtı, Hazreti Mevlana’nın ocağı, evliyalar, alimler yurdu, aşkın ve hoşgörünün, muhabbetin diyarı Konya’da böyle anlamlı bir açılışla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 5. İslami Dayanışma Oyunları’na sayılı günler kaldığını ve bundan sonra oyunları en güzel şekilde tamamlayıncaya kadar daha heyecanlı ve daha güçlü işbirlikleriyle nihayete erdirmek istediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Konya, bereketli ovalarıyla, topraklarıyla nasıl dillere desten olduysa bundan böyle de sporda marka bir şehir olarak anılacak. Allah’a şükürler olsun Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Konya’mızda da Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yakın takibi ve hassasiyetiyle 20 yıldır gerçekleştirilen hizmetler ve yatırımlarla ve takibi gönül belediyeciliğiyle Konya’nın bu anlamdaki hem geçmişi hem bugünü hakikaten apayrı. Tüm Türkiye’yi ihya ettiğimiz gibi, yepyeni eserlerle taçlandırdığımız gibi Konya’da bu önemli seferberliğe pek çok yeni taçları ekledik. Biz de bakanlık olarak bu hizmet seferberliğinde Konya’nın gün geçtikçe artan gücünü, ilerleyişini gerek gençlik yatırımlarımızla gerekse spor çalışmalarımızda her geçen gün artırmaya devam ediyoruz.” dedi.
“Bugün Konya’mızda prestijli tesislerimizden birini daha milletimizle, spor camiamızla, halkımızla buluşturacağız” diye devam eden Bakan Kasapoğlu, “Uluslararası standartlardaki atletizm pistimizle bu çıta bir adım daha yükselmiş olacak. Konya’mızın çok kıymetli gençlerine, sporcularına ve tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu yatırımlar millete efendi değil, hizmetkar olmak üzere yola revan olan bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen pek çok alandaki devrimlerden biri olan spor devriminin en güzel en yakın yansımasıdır. Bu devrimin en yakın şahitlerinden biri de bu devasa bir spor vadisindeyiz. Bir tarafta atletizm pistimiz, diğer tarafta dünyanın en modern stadyumlarından birisi, diğer yanda olimpik havuzumuz ve veledromumuz. İşte bu devrim somut bir şekilde Konya’nın şahitliğinde gerçekleşiyor.” diye konuştu.

"Oyunlara rekor başvuru var"
Türkiye’nin son 20 yılda her alanda olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla, güçlü kapasitesiyle, modern yatırımlarıyla pek çok anlamlı organizasyona marka bir ülke olarak ev sahipliği yaptığını anlatan Bakan Kasapoğlu, “Oyunlara İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleşti. Burada rekor bir başvuru var. Bu da hepimiz için bir gurur vesilesi. İslami Dayanışma Oyunları hepinizin de bildiği gibi ismiyle müsemma olarak İslam ülkeleri arasında spor yoluyla dayanışmayı, kardeşliği güçlendirmek için bir vesile. Konya’mız omuzunda medeniyetler yükseltmiş, sevginin ve hoşgörünün hayat bulduğu bir şehir olarak dayanışma ve kardeşlik köprüsünü kurmak için en doğru, en uygun adreslerden bir tanesi.” ifadelerini kulandı.
Konya’dan İslam dünyasına ve bütün insanlığa birlik ve kardeşlik çağrısı yapacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “İnanıyorum ki bu çağrıyı tüm dünya işitecek ve sporun bu yönünü tabelalardan ziyade, rakamlardan ziyade sporun ruhuyla ortaya koyacağız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız en önemli paydaşlarımızdan. Bu organizasyonu, bu güzel çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Başkanımıza bugüne kadarki özverileri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bundan sonra da vitesi büyüteceği; bu güzel başarıyı, bu markayı birlikte taçlandıracağız inşallah. Bugün hizmete alacağımız tesis, 65 bin metrekare alan içerisinde yer alıyor. Bir atletizm pistimiz, ısınma sahamız, iki futbol sahamız ve türbinlerden oluşuyor. Konya’mızda hem oyunlarımızda İslam oyunlarında hem de bundan sonra uluslararası anlamda atletizm müsabakalarına yine en güzel şekilde ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan atletizm pistinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kurum, Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri daha sonra tesiste incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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