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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir gencin hayatını kaybettiği kavganın sebebi kız meselesi çıktı

İHA

Bir gencin hayatını kaybettiği kavganın sebebi kız meselesi çıktı

Konya’da iki grup genç arasında çıkan ve 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan 2 şüphelinin verdiği ilk ifadesinde kavganın kız meselesi yüzünden çıktığını söylediği öne sürüldü.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Doç. Doktor Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki M.T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Kaya'yı (19) göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Mustafa Kaya, sevk edildiği özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavganın nedeni kız meselesi çıktı
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen cinayet zanlısı M.T., ve arkadaşı Y.G.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.T., yanında arkadaşı Y.G.'nin olduğunu ve ölen Mustafa Kaya ile kız meselesi yüzünden tartıştıklarını bunun üzerine Mustafa Kaya'yı bıçaklayıp kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Cinayet zanlısı M.T'nin kasten yaralama suçlarından 2 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. ve Y.G. adliye sevk edildi.

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