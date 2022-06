Karatay’da Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin temeli atıldı

Sağlık alanındaki yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçeye kazandırılacak Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin temelini düzenlenen törenle attı.

Nakipoğlu Sağlık Merkezi, 2 bin 825 metrekarelik inşaat alanıyla toplamda 17 milyon 700 bin liraya mal olacak. Üç bölümden oluşacak tesisin Aile Sağlığı Merkezi Bölümü’nde 5 üniteli doktorhemşire odaları, aşılama ve gebe izleme odaları, laboratuvar, tıbbi müdahale odası bulunacak. sağlıklı hayat merkezi bölümünde ağız diş polikliniği, sigara bırakma polikliniği, çocuk gelişimi uzmanı odası, okul sağlığı odası, psikolog odaları, sağlıklı beslenme danışmanı diyetisyen odaları, fizyoterapist odası, fiziksel egzersiz salonu, gebe sınıfı salonu, mamografi odası, üreme sağlığı ve ketem danışmanlığı, eğitim toplantı salonu, acil müdahale odası, laboratuvarkan alma odası, mutfak ile yemekhane olacak. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’nde ise 2 dinlenme odası, ortak alan, mutfak, bay bayan wc, duş, bay ve bayan mescid, sığınak, kazan dairesi, su deposu, enerji alanı ile otopark olacak. Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.



“Sağlıktaki vizyonu yerelde sağlık tesisleriyle destekliyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temel atma töreninde yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi’nin sağlık hizmetlerinde örnek teşkil edecek hizmetlere imza attığına dikkat çekerek, Karatay’ı çok yönlü hizmet anlayışıyla ilmek ilmek dokuduklarını söyledi. Hasan Kılca, “Devletimizin hükümetimizin son yıllarda sağlık alanında yaptığı yatırımların karşılığını geride bıraktığımız bu zorlu süreçte katbekat fazlasıyla alma imkânı bulduk. Konyamızda olduğu gibi ülkemizin farklı birçok ilinde hizmete açılan şehir hastaneleri, insan hayatının söz konusu olduğu bu kritik dönemde çok önemli roller üstlenirken; daha birçok yatırımla vatandaşlarımızın, sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde sağlık hizmetine ulaşması için de her türlü çaba gösteriliyor. Bizler de, Karatayımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her yatırımda, her hizmette hemşehrilerimizin duası ve desteği var. Güzel ilçemiz Karatay’ı altyapı ve üstyapı yatırımlarımızdan sosyal ve kültürel projelere, eğitimdensağlığa kadar çok yönlü hizmet halkalarıyla ilmek ilmek dokuyoruz. Sağlık hizmetlerinin ilk aşaması aile sağlığı merkezleridir. Bu merkezlerimiz ne kadar güzel mekanlara sahip olursa o kadar güzel hizmet verirler. Bu hassasiyetle Karatay Belediyesi olarak; hükümetimiz ve hayırsever hemşehrilerimizin de katkısıyla devletimiz şehir hastaneleriyle sağlıkta ortaya koyduğu vizyonu yerelde bölgelerimizin sağlık altyapısını güçlendirecek tesislerle destekliyoruz” diye konuştu.



“Karatayımızın çehresi günden güne değişiyor”

Nakipoğlu Sağlık Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın daha konforlu ve modern sağlık hizmeti alması amacıyla temeli atılan Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin 17 milyon 700 bin lira mal olacağını aktardı. Hasan Kılca, “Nakipoğlu Sağlık Merkezimiz üç bölümden oluşacak. Merkezimizi bu yılın sonlarına doğru inşallah hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlık alanındaki hizmetlerimizle Karatayımızın çehresi günden güne değişiyor. Neredeyse her hafta bir mahallede ya bir temel atma ya bir açılış için bir aradayız. Bugün hep birlikte temelini attığımız Nakipoğlu Sağlık Merkezi’mizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize, hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz” dedi.



“Sağlık bakanlığı hizmet kalitesinin istediği standartlara sahip bir yatırım”

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden oluşan Nakipoğlu Sağlık Tesisiyle vatandaşa daha konforlu ve modern bir ortamda sağlık hizmetlerinin verileceğini söyledi. Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin hayata geçirilmesi dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Mehmet Koç, “Karatay’da önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan bu üçlü kompleks, Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesinin istediği standartlara sahip. Bölgede böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Sayın Başkanımıza bu talebimizi ilettiğimizde bizi kırmadı. Bütün süreçlerini kendisi takip ederek böyle güzel bir hizmete imza attı. Bu tesis bakanlığımızın referans gösterdiği yerlerden biri olacak. Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin Karatay’a kazandırılmasında büyük emeği olan Başkanımız Hasan Kılca’ya ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Sağlık ihtiyacına cevap verecek önemli bir tesis”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Nakiboğlu Sağlık Merkezi’nin Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını diledi. İl Başkan Hasan Angı, Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin bir tedavi merkezi olmanın yanı sıra; koruyucu hekimlik başta olmak üzere pek çok ihtiyaca da cevap verecek bir tesis olacağını belirterek; “Projenin yükseldiği bu alan uzun yıllardır atıl vaziyetteydi. Ancak kurumlar arası işbirliğini sağlanmasıyla bu alanın böylesine önemli bir projeye dönüşmesi son derece kıymetli. Tesisin yapımında büyük emeği olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Karatay’a yakışır bir sağlık tesisi daha kazandırılıyor”

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise Karatay’a yakışır bir sağlık tesisinin daha ilçeye kazandırıldığını söyleyerek Nakipoğlu Sağlık Merkezi’ni ilçeye kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Ahmet Sorgun, “AK Parti iktidarı olarak ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibinden hareketle yol alıyoruz. AK Parti Belediyeciliğinin temel amacı, vatandaşa hizmet etmektir. Bugün Türkiye, hem sağlık altyapısı hem sağlık hizmeti sunmasıyla örnek alınıyor. Nakipoğlu Sağlık Merkezi de bu anlamda önemli bir sağlık hizmeti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni sağlık tesisinin Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneği”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, millet iradesinin devlet eliyle gerçekleşmesinin en güzel örneklerinin halka hizmet üreten kuruluşlar olduğunu belirtti. Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nakiboğlu Sağlık Merkezi’ni milletin kaynaklarının, milletin yaşam kalitesini yükseltmek üzere kullanımının en güzel örneklerinden olarak niteleyen Vali Vahdettin Özkan; “Sağlık hizmetlerinden etkin ve yaygın bir şekilde tüm halkımızın istifade etmesi için kurulan bir mekanizma var. Bu mekanizmanın işlerliğini sürdürmesi için fiziki altyapının çok güçlü bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Güçlü birey ve güçlü toplumun inşasında sağlık çalışanları kadar, fiziki altyapı ve millet ile devlet arasındaki güçlü iletişim de büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, Nakiboğlu Sağlık Merkezi’nin hayata geçirilmesinde arsa tahsisinden merkezin inşasına kadar tüm projeyi hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Nakipoğlu Mahallesi’ne kazandırılacak olan Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin temeli, dualar eşliğinde atıldı. Sağlık Merkezi’nin teme atma törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Karatay’ın mülki amirleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

