Konyaspor'da yeni sezon hazırlık kampı başladı 



KONYA,(DHA)Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başladı.

Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Konyaspor, kamp çalışmaları için Konya'da Kayacık Tesisleri´nde bir araya geldi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon ve CORE çalışmalarıyla başladı. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, aerobik koşuyla sona erdi.

Antrenmana izinli olan futbolcular katılmezken; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan Abdülkerim Bardakçı da takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü Gökhan Alaş gözetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekibin altyapısında forma giyen Azat Toprak, Mevlana Halis Erdoğdu, Abdülsamet, Oğuzhan Şahin Uzun, Çağdaş Şendur, Ataberk Karababa ve Ozan Özşen de A takımla birlikte yapılan idmanda yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-06-20 15:22:33



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