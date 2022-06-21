15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA merkezli 15 ilde, polis ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında görev yapan 17 kişi tespit edildi. Hakkında yakalama kararı verilen şüpheliler için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçacılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah harekete geçti. Konya merkezli 15 ilde, daha önce belirlenen adreslere, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-06-21 10:52:44
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