KTO Karatay’da “Sürdürülebilir Akıllı Tarım ve İslami Finans” konusu ele alındı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından 2. Karatay Uluslararası İslam İktisadı ve Finans Konferansı (KARCIEF) düzenlendi. Konferansta “Sürdürülebilir Akıllı Tarım ve İslami Finans” temasıyla, tarımda kullanılan yeni trendler ve teknolojik gelişmeler ile İslami finansın tarımın sürdürülebilirliğine katkısı ve desteklere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

7 farklı ülkedeki 17 üniversiteden, 77 araştırmacının bildirisinin kabul edildiği konferansın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, “Türkiye’de ilk defa KTO Karatay Üniversitesi’nin İslam İktisadı ve Finans Bölümü’nü açmasını önemsiyorum. Bu tür etkinliklerin uluslararası alanda ses getireceğine ve üniversitelerle iş birliğimizi sürdürerek daha etkin sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İklim krizi ve yaşanılan pandemi süreci, sürdürülebilir akıllı tarımın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Tarım üretimini daha verimli hale getirmek için etkin araştırmalar ve uygulamalar yapılmalıdır. İslami finans, sürdürülebilir akıllı tarıma ilişkin sosyoekonomik yayılma etkisini artırmak, değer zinciri finansmanı yaklaşımı yoluyla açığı kapatmaya yardımcı olma açısından oldukça önemlidir” dedi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, “Tarımsal üretimin artırılması ve akıllı tarımın geliştirilmesinde İslam iktisadı ve finansının rolü büyüktür. Özellikle depoculuk faaliyetlerine geçilmesi ve elektronik ürün senedi ticareti ile birlikte bu ürünlerin İslami finansa uygunluğu önem arz etmektedir” ifadelerine kullandı.

Azerbaycan Mingachevir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shahin Bayromov konuşmasında konferansa katılımlarından dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Bu yılın teması olan ‘Sürdürülebilir Akıllı Tarım ve İslami Finans’ konusu üniversitemiz akademisyenleri tarafından da büyük bir merakla karşılanmıştır. Konferansın, akademik camiaya büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu minvalde Türk ve Azerbaycan kardeşliğini de vurgulamak; Karabağ Zaferi’nde yanımızda olduğunuz için ayrıca minnettarlığımı bir kez daha dile getirmek isterim” şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, tarım ve gıda güvenliğinin öneminin altını çizerek, “Yeni trendler ve teknolojik gelişmeler insanların yaşam tarzlarını değiştirmekte ve rutinin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bundan dolayı, küresel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için 2050 yılına kadar gıda güvenliğini desteklemek adına yılda en az 80 milyar dolar yatırım yapılması öngörülmektedir. Müslüman ülkelerin birçoğunda tarım hala potansiyeline ulaşmış değildir” dedi.

Konuşmaların ardından “Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Ürün İhtisas Borsası ve İslami Finans” konulu açılış paneli düzenlendi. Panele Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necla Küçükçolak, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. Saklama Operasyonları Direktörü Gül Özcan katıldı. Panelin sonrasında eş zamanlı oturumlar gerçekleşti. İki gün süren konferansta, “Sürdürülebilir Akıllı Tarım ve İslami Finans” temalı, 10’u İngilizce olmak üzere 15 oturum düzenlendi. Oturumlarda hem yurt dışından hem de Türkiye’den İslam iktisadı ve finans üzerine uzman öğretim görevlileri ve sektör temsilcileri yer aldı.

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