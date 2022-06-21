Konya Büyükşehir tarımsal drone teknolojisiyle verimliliği artırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi aspir ekimi yaparak üretime ve ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarıma ve tarım projelerine desteğini sürdürürken atıl arazileri de üretime kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait Meram Çomaklı Mahallesindeki 700 bin metrekare araziye geçtiğimiz yıl arpa ekimi yaparak elde edilen ürünü Kastamonu’da sel felaketinden etkilenen hayvan üreticilerine gönderdiklerini hatırlattı. Bu yıl aynı arazide aspir bitkisini yetiştirerek hem bölgeye yeni bir bitkiyi tanıttıklarını hem de ülkemizdeki yağ açığına ve ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu alanda konusunda uzman ziraat mühendislerimizin kontrolünde ekim, gübreleme ve yabancı otlarla mücadele yapıldı. Buradaki çalışmalarımızda bitkilerin kritik dönemlerinde verimlerine doğrudan etki edilmesi gibi avantajı olan tarımsal drone teknolojisini kullanıyoruz. Bitkinin gelişim dönemlerine göre traktör ile araziye girildiğinde oluşan zararı ortadan kaldırıyoruz hem de bölgeye ilk defa tarımsal drone teknolojisini tanıtmış oluyoruz. Ekilen ürünlerin hasadı yapıldıktan sonra elde edeceğimiz geliri inşallah yine sosyal desteklemelerde kullanacağız” dedi.

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