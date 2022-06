Meram’da 40 derslikli örnek okulun yapımı tamamlandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, yapımı tamamlanan ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilerine açacak olan 40 derslikli Temaşehir Emlak Konut Eğitim Kampüsü’nde incelemelerde bulundu.

Eğitim alanında özellikle son 3 yılda birbirinden değerli pek çok yatırıma sahne olan Meram, örnek bir eğitim yuvasına daha kavuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut GYO güvencesi ve ortaklığında Yenişehir Mahallesi’nde yapımına başlanan 40 derslikli Temaşehir Emlak Konut Ortaokulu ve Anasınıfı inşaatı tamamlandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, yapımı tamamlanan ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan okulda incelemelerde bulundular.



“Eğitime yapılan her yatırım değerlidir ve desteklenmelidir”

Bünyesinde anasınıfı ve ortaokul bulunduran Temaşehir Emlak Konut Eğitim Kampüsü’nün her özelliği ile bölgenin eğitim alanında önemli bir ihtiyacını karşılamanın yanı sıra öğrencilere ve eğitimcilere kaliteli, nitelikli ve konforlu eğitim fırsatı sunacağını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, okulda önümüzdeki eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarının başladığının müjdesini verdi. Böylesine kompleks ve büyük bir yapının kısa süre içinde tamamlanmış olmasının da büyük bir başarı olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, bunun başarılmasında emeği geçen herkese de teşekkür etti. Okulun, 10.746 m inşaat alanına sahip olduğunu ve bu haliyle yaklaşık 1.600 öğrenciye eğitim öğretim verileceğini kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Göreve başladığımız günden bu yana eğitim noktasındaki tüm yatırımları fazlasıyla önemsedik, önemsemeye de devam ediyoruz. Meram Belediyesi olarak eğitim alanında yapılan her türlü çalışmaya, etkinliğe ve yatırıma destek veriyoruz. Önümüzdeki eğitim yılı için ilçemiz, bölgenin eğitim alanındaki önemli bir eksikliği gidermesinin yanında eğitim kalitesinin artmasına da önemli katkı verecek yeni bir eğitim yuvasına daha kavuştu. Okulda hem anasınıfı hem de ortaokul bulunacak. Teknoloji tasarım atölyeleri, fen laboratuvarları, görsel sanatlar derslikleri, müzik derslikleri, kütüphaneler, arşiv odaları, bireysel görüşme ve rehberlik odaları, destek eğitim odaları, kapalı açık spor salonları, baybayan öğrenci soyunma odaları, baybayan personel/öğrenci mescitleri, konferans salonu, yemekhaneleri, kantinleri hatta engelli öğrenciler için bulunan 2 adet asansörü ve her katta ayrı engelli WC’leri ile örnek bir yapı oldu. Fiziki şartları ve eğitim kalitesi ile ilçemize ve çocuklarımızın eğitimine değer katacak okulun yapımında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da, Meram’ın eğitimde gerek nitelik gerekse nicelik olarak son dönemde önemli mesafeler kat ettiğini hatırlatarak, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri, hem onların hem de eğitimcilerimizin en modern şartlarda ve ortamlarda eğitim süreçlerine devam edebilmeleri adına şehrimize de ilçemize de birbirinden değerli yatırımlar kazandırılıyor. Bunlara sebep olan, öncülük eden, yapan, yaptıran, destek veren herkese öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmaların semeresini her geçen gün artan başarı oranlarıyla aldığımızda bu yatırımların önemi ve güzelliği daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.