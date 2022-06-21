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Kılca: “Amacımız Karatay’da sıfır atık farkındalığını oluşturmak”

İHA

Kılca: “Amacımız Karatay’da sıfır atık farkındalığını oluşturmak”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından gelecek nesillerde çevre bilincini oluşturmanın yanı sıra ilçe genelinde geri dönüşümü daha da yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “1 Atık Çok Şey Değiştirir” konulu atık toplama yarışması sona erdi.
Karatay Belediyesi tarafından, özellikle gelecek nesillerde çevre bilincini oluşturmak ve geri dönüşümü ilçede daha da yaygınlaştırmak amacıyla “Özel Atığın Sıfır Noktalarında” adlı ödüllü atık toplama yarışması sonuçlandı. “1 Atık Çok Şey Değiştirir” sloganıyla yapılan yarışmaya toplam 215 çocuk katıldı. Bir hafta boyunca yarışmacılar; Adalet Parkı, Olimpiyat Parkı, Trafik Eğitim Parkı, Şehit Azam Güdendede Parkı ve Karatay Belediyesi önündeki atık toplama merkezlerine gelerek toplamda 6 ton 270 kilo kağıt, 1 ton 935 kilo plastik ve 1 ton 432 kilo metal atık getirdi.
Yarışmacıların ayrıştırarak 1 hafta boyunca topladığı atıklar, Karatay Belediyesi Sıfır Atık ekipleri tarafından puanlama sistemine aktarıldı ve böylece bisiklet kazanan yarışmacılar belirlendi. Yarışmada dereceye giremeyenlerin puanları ise, Karatay Belediyesinin yıl boyu devam edecek “Atığın Sıfır Noktası Projesi”ne dahil edilerek, puan karşılığında belirlenen hediyelerden alabilecek. Yarışmanın kazananı 277,8 kilo kağıt, 98.5 kilo plastik ve 8,26 kilogram metal atık toplayan Muhammet Tokatlı oldu. Yarışmanın kazananı olan 20 çocuğa bisiklet hediye edildi. Çocukların bisiklet hediyelerini ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca takdim etti.

“Amacımız Karatay’da sıfır atık farkındalığını oluşturmak
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, katılımcılara sıfır atık konusunda göstermiş oldukları duyarlılık sebebiyle tüm yarışmacılara teşekkür ederek; “Bu yarışmayı düzenlerken amacımız, Karatay’da sıfır atık farkındalığını oluşturmaktı. Önünde bulunduğumuz Atığın Sıfır Noktası’na gelen vatandaşlarımız, topladıkları atıklar karşılığında puan alıyor ve çeşitli hediyeler kazanıyorlar. Belediye olarak tüm okullarımızda Sıfır Atık ile ilgili birçok proje yürütüyoruz. İlçemizin her yerine atıkların ayrıştırılarak toplanabildiği kutular, kumbaralar ve konteynerler yerleştirdik. Yine ilçemizdeki sitelerde ikamet eden hemşehrilerimize sıfır atık konusunda eğitimler veriyoruz. Amacımız atığın kaynağında ayrışarak toplanması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi veya ekonomiye geri kazandırılması. Bu yarışma da bu amaçla yapıldı. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. daha birçok projeyle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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