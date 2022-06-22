Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 kilometrelik yürüyüşle ulaştı



Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da Görkem Ü., hayvan otlatırken dağlık arazide karşılaştığı husumetli amcası Hasan Ü.'yü (45) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Hasan Ü., ekiplerin yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşü sonrası bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi Akdağ mevkisinde meydana geldi. Görkem Ü., iddiaya göre, arazide kendisi gibi hayvan otlatan ve aralarında daha önceden husumet bulunan amcası Hasan Ü. ile karşılaştı. Amcayeğenin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görkem Ü., amcası Hasan Ü.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Hasan Ü., tüfekten çıkan saçmaların karnına ve bacağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Görkem Ü. ise olay yerinden kaçtı.

YARALIYA ULAŞMAK İÇİN 2 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Karnından ve bacağından yaralanan Hasan Ü. 112'yi arayıp, silahla yaralandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ve sağlık ekipleri, belirli bir noktada araçları bırakıp, dağlık arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Hasan Ü.'ye ulaştı. Mahallelinin de yardımıyla dağlık bölgeden indirilen Hasan Ü., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Görkem Ü. kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-06-22 00:24:06



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