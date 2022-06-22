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Dr. Öğrt. Üyesi Eryılmaz: “Güneş yanıklarında dermatoloğa başvurmak gerekir”

İHA

Dr. Öğrt. Üyesi Eryılmaz: “Güneş yanıklarında dermatoloğa başvurmak gerekir”

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Necla Eryılmaz, güneşin insanlarda kalıcı ve etkili hasarlar bırakabileceğini vurgulayarak, güneş yanıklarında diş macunu, yoğurt gibi doğru olmayan geleneksel yöntemler yerine gecikmeden bir dermatoloğa başvurmak gerektiğini söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Necla Eryılmaz güneşin hem faydalarını hem de zararları hakkında bilgiler verdi. Güneşin insanlar üzerindeki olumlu etkilerini sıralayan Dr. Öğrt. Üyesi Necla Eryılmaz, “Öncelikle güneş insanlar için ısı ve ışık kaynağıdır. Görme fonksiyonundaki rolü büyüktür. Deriye renk veren melaninler üzerinde de etkisi vardır. Özellikle son dönemlerde önemi daha da anlaşılan D vitamini sentezinde rol alır. Ayrıca psikolojimiz üzerine de olumlu etkileri vardır” dedi.
Güneşin olumsuz etkilerinin insanlar üzerinde daha kalıcı olduğunu belirten Necla Eryılmaz, “Güneşten bize ulaşan ışık demetleri ultraviyole, görünür ışık ve olarak sınıflanır. Ultraviyole 290400 mm boyutlarında ve yeryüzüne ulaşan ışığın yüzde 1’ini oluşturmasına rağmen zararlı etkilerin sebebidir. Küresel ısınma, ozon tabakası kayıpları nedeniyle güneşe daha yoğun maruziyet yanında tatil, bronzlaşma alışkanlıklarının artması da güneşe bağlı istenmeyen sağlık problemlerine yol açmaktadır” şeklinde konuştu.

“Güneş yanığı hafif bir kızarıklıktan 2. derece yanığa kadar farklı kliniklere yol açar”
Güneşin insanlarda kalıcı ve etkili hasarlar bırakabileceğini ve güneşle araya mesafe koyulması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğrt. Üyesi Eryılmaz, “Güneş yanıkları yaz aylarında sık görülen bir tablodur. Özellikle açık tenli kişilerde, denizde bilinçsiz ve korumasız güneşlenme ciddi yanıklara sebep olabilmektedir. Güneş yanığı hafif bir kızarıklıktan 2. derece yanığa kadar farklı kliniklere yol açar. Tüm vücut kızarık ve yer yer büllerle kaplı ödemli, ağrılı halde poliklinik ve acile başvuran hastalarla yaz aylarında sıkça karşılaşırız. Bazen beraberinde bulantı, kusma, ateş, baş ağrısı gibi sistemik bulguların eşlik ettiği güneş çarpması da eşlik eder. Güneş yanıklarında diş macunu, yoğurt gibi doğru olmayan geleneksel yöntemler yerine gecikmeden bir dermatoloğa başvurmak gerekir” ifadelerini kullandı.
Güneş yanıklarından korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Eryılmaz, “Özellikle yaz aylarında, saat 10.0016.00 arası ultraviyole ışınları daha zararlı olduğu için güneşin etkisinden kaçınmak önemlidir. Güneş ışığını yansıtan kum, kristal, cam gibi alanlarda dikkatli olunmalıdır. Güneşten fiziksel olarak korunmak için gözlük ve şemsiye kullanılabilir. Güneş kremleri tek başına mükemmel koruma yapmaz ama korunmada önemli bir yere sahiptir. Güneş kremi alırken dikkat etmemiz gereken temel özellikleri bilerek ama mümkünse dermatoloğa danışarak daha sağlıklı seçim yapılabileceğini unutmayalım” dedi.
Eryılmaz, güneş kremi seçiminin önemini vurgulayarak güneş kremi seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, “Güneş kremi hem UVA hem de UVB ‘ye karşı koruyucu olmalı. Çocuk, yaşlı, açık tenliler, gebeler için özel ürünler seçilmeli. Suya dayanıklı ürünler tercih edilmeli. Kullanımı yeterli miktar ve aralıklarla olmalı. Gün boyunca güneşteysek 23 saatte bir ve su teması sonrası yenilenmeli. Fiziksel ve kimyasal filtreli ürünlerden size uygun olanlar seçilmeli” diye konuştu.

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