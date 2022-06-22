Başkan Altay: “2022’de ilçelerdeki yollara 900 milyon lira yatırım yapıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınması için yatırım seferberliğini sürdürdüklerini belirterek, 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde sadece ilçelerdeki yollara 900 milyon lira yatırım yapacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı çerçevesinde bu yıl 31 ilçede sorumluluk sahasında mahalle yolları ve sıcak asfalt çalışmalarının yanında parke desteğini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde yaşayan herkesin mutluluğunu ve refahını artırmak için çalıştıklarını söyledi. Sene başında ilçe belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantılar neticesinde belirledikleri yaz dönemi altyapı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “31 ilçemizde sorumluk sahamızda bulunan yolların tamamında hemşehrilerimize daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışıyoruz. 2022 yılı yatırım programımız çerçevesinde sadece ilçelerimizdeki yollara bu yıl 900 milyon lira yatırım yapıyoruz. 596 kilometre mahalle yolu yapım çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı ve tüm ilçelerimize parke desteğinde bulunuyoruz” dedi.

Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınması için yatırım seferberliğinin 2022 yılında da hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, “2022 yılında sadece ilçelerimizde yapacağımız mahalle yolları, sıcak asfalt ve parke desteği rakamımız 900 milyon liradır. İlçelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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