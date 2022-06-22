ISSF Plak Atışları Grand Prix’si tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ISSF Plak Atışları Grand Prix’si tamamlandı

İHA

ISSF Plak Atışları Grand Prix’si tamamlandı

Konya’nın merkez Karatay ilçesinin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen “ISSF Plak Atışları Grand Prix”si tamamlandı. Organizasyonda Karataylı Milli Sporcu Nur Banu Balkancı, 2 gümüş madalya kazanarak mücadelelere damgasını vurdu.
Karatay’ın ev sahipliğinde ilk kez bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilen “Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Plak Atışları Grand Prix”si sona erdi. Karatay Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu’nda, 18 ülkeden toplam 107 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 16 sporcuyla yer aldığı organizasyonda Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcuları da 9 gün boyunca madalya için ter döktü. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile birçok yönetici ve atıcılık sporuna gönül vermiş vatandaşların takip ettiği organizasyonun skeet atışlarında, büyük kadınlarda Türkiye adına mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı Milli Sporcusu Nur Banu Balkancı, Büyük Bayanlar ve Mix Team (Karışık Takım) Kategorilerinde 2 kez ikincilik elde ederek 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarılarının yanı sıra Karataylı Milli Sporcular Nur Banu Balkancı ile Ahmet Baran; 25 Haziran6 Temmuz tarihleri arasında Cezayir’de düzenlenecek “Oran 2022 Akdeniz Oyunları”na da katılacak. Türkiye’den 300’ün üzerinde sporcunun mücadele edeceği ve Akdeniz ülkelerinin katılımıyla 4 yılda bir düzenlenecek oyunların atıcılık kategorisinde Türkiye’yi sadece 2 Karataylı milli sporcu temsil edecek.

Başkan Hasan Kılca’dan başarılı sporculara tebrik
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Atıcılık Takımı’nın ISSF Plak Atışları Grand Prix”sinde elde ettiği başarılar dolayısıyla sporcuları, antrenör ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. İlçe genelinde spora sporculara ve bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Atıcılık Takımımız, 4’ü milli 7 sporcuyla faaliyetlerine daha birkaç ay önce başlamasına rağmen, katıldıkları tüm turnuvalardan önemli derecelerle dönerek yüzümüzü ağartıyor. Bizler de ilçemizde yaşayan tüm gençlerimizin sağlıklı bir hayat sürmesi için spora, sporcuya ve tüm spor branşlarına destek vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle Karatay olarak ev sahipliği yaptığımız Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Plak Atışları Grand Prix”sinde bizleri gururlandıran milli sporcumuz Nur Banu Balkancı başta olmak üzere turnuvaya katılan Ahmet Baran ve Onur Atak ile antrenörlerimiz Fatih Baran ve Ahmet Balkancı’yı tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: “2022’de ilçelerdeki yollara 900 milyon lira yatırım yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “2022’de ilçelerdeki yollara 900 milyon ...
63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programı açıklandı
YEREL HABERLER 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği ...
Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış
YEREL HABERLER Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine ...
Dr. Öğrt. Üyesi Eryılmaz: “Güneş yanıklarında dermatoloğa başvurmak gerekir”
YEREL HABERLER Dr. Öğrt. Üyesi Eryılmaz: “Güneş yanıklarında ...
Serebral palsi hastası Yunus, artık bilgisayar mühendisi
YEREL HABERLER Serebral palsi hastası Yunus, artık bilgisayar ...
'Su sayacına bakacağız' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı 
YEREL HABERLER 'Su sayacına bakacağız' diyerek açtırdığı ...
Tahıl ambarı Konya, tohum üretim merkezi oldu
YEREL HABERLER Tahıl ambarı Konya, tohum üretim merkezi oldu
Yoldan geçerken fark ettiği merdivenleri seçerek çalan şüpheli güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Yoldan geçerken fark ettiği merdivenleri seçerek ...
Tartıştığı amcasını tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı amcasını tüfekle yaraladı
Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 kilometrelik yürüyüşle ulaştı
YEREL HABERLER Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 ...
Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 ...
Apartmandaki bebek arabasının çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Apartmandaki bebek arabasının çalınma anı kamerada
Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda fotoğraf detayı
YEREL HABERLER Komşu çiftin öldürülmesinde, bilirkişi raporunda ...
Bebek arabası çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bebek arabası çalan şüpheli yakalandı
Kılca: “Amacımız Karatay’da sıfır atık farkındalığını oluşturmak”
YEREL HABERLER Kılca: “Amacımız Karatay’da sıfır atık farkındalığını ...
Meram’da 40 derslikli örnek okulun yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Meram’da 40 derslikli örnek okulun yapımı tamamlandı
Konya Büyükşehir tarımsal drone teknolojisiyle verimliliği artırıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir tarımsal drone teknolojisiyle ...
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yapılan operasyon: 14 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yapılan ...
Selçuklu’da Bosna Sosyal Tesisi açılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da Bosna Sosyal Tesisi açılıyor
Vestel’den Konya’ya yeni mağaza
YEREL HABERLER Vestel’den Konya’ya yeni mağaza
Konya PÖH timleri törenle Suriye’ye uğurlandı
YEREL HABERLER Konya PÖH timleri törenle Suriye’ye uğurlandı
KTO Karatay’da “Sürdürülebilir Akıllı Tarım ve İslami Finans” konusu ele alındı
YEREL HABERLER KTO Karatay’da “Sürdürülebilir Akıllı Tarım ve İslami ...
Prof. Dr. Özler: “Tekrarlayıcı gebelik kaybında stres, obezite, sigara, alkol ve kafein risk faktörüdür”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özler: “Tekrarlayıcı gebelik kaybında ...
15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER 15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.