Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tasarlanan “Gezen Sinema Tırı”, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla açık hava sinemasının son durağı Konya’nın Kulu ilçesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğünün ilçelerdeki çocukların sinemayla buluşması için hazırladığı “Gezen Sinema Tırı” Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Konya’nın 28 ilçesinde açık hava sineması olarak hizmet veriyor. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde her yaştan insanın ücretsiz sinema ile buluşturulması hedefiyle yola çıkan Gezen Sinema Tırı'nın son durağı Kulu ilçesi oldu. Yaklaşık 1 aylık Konya turu çerçevesinde her gün farklı bir ilçede faaliyetlerini sürdürüyor. Önce sinemaya gitme imkanı bulamayan çocukları beyaz perdeyle buluşturan Gezen Sinema Tırı, okulların kapanmasıyla birlikte akşamları ilçe merkezlerinde konuşlanarak Konyalılara aileleriyle birlikte açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Türk sinemasından seçkin eserleri açık havada izleme imkanı bulan Konyalılar unutamayacakları yaz akşamı geçiriyor.

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