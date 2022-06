Bosna Sosyal Tesisi dualarla açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi mahallelerde yaşam kalitesine katkı sağlayan yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Bosna Hersek Mahallesine kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi açılışı gerçekleştirilerek mahalle halkının kullanımına sunuldu. Düzenlenen açılış törenine Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti ve MHP temsilcileri, Selçuklu Belediyesi Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Selçuklu Belediyesinin ilçenin bütün mahallerinde her yaştan insanın faydalanabileceği tesisler inşa etmeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Son olarak geçtiğimiz ay Selçuk Üniversitesi Kampüsü’ne Merve Mercan Parkımızı kazandırmıştık. Yine öncesinde Yazır Mahallemize kazandırdığımız Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ile bölgemizin büyük bir eksikliğini gidermiş olduk. Yine Akıncılar Mahallemizde kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Bey’in de katılımlarıyla resmi açılış törenini gerçekleştirmiş olduğumuz Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Kompleksi de önemli eğitim yatırımlarımızdan bir tanesi oldu. Bosna Hersek bizim Yazır’dan sonra en çok nüfusa sahip ikinci mahallemiz. Tabi öğrenci sayısına bakıldığında, özellikle de üniversite öğrencilerinin sayısına bakıldığında en çok öğrenci nüfusuna sahip mahallemiz. Bosna Hersek Mahallemizin böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Elhamdülillah kısa sürede bu tesisimizi mahallemize kazandırmış olduk” dedi.



“Bosna Sosyal Tesisi mahalleye değer katacak”

Tesis hakkında bilgiler paylaşan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “4 bin 706 metrekare alana sahip olan sosyal tesisimizin belediyemize toplam maliyeti 25 milyon 373 bin Türk Lirası oldu. Zemin kat, birinci kat ve ikinci kattan oluşan tesisimizin zemin katında Şehit Arif Demir Uzaktan Eğitim Merkezimiz, kütüphanemiz, millet kıraathanemiz ve mescitlerimiz bulunuyor. Eğitim merkezimizde öğrencilerimiz inşallah güzel bir ortamda, çok iyi imkanlarla çalışmalarını gerçekleştirebilecek. Yine kütüphanemizden yararlanma imkanı bulacaklar. Millet kıraathanemizde de vatandaşlarımız bir araya gelecek ve güzelce vakit geçirecek inşallah. Tesisimizin birinci ve ikinci katında ise fitness ve aerobik salonları, giyinme odaları, duş yerleri ve mescitler yer alıyor. Burada da vatandaşlarımız spor eğitmenlerimiz eşliğinde, en modern aletlerle spor yapabilme imkanına sahip olacaklar. Taşımış olduğu özelliklerle ben bu tesisimizin Bosna Hersek Mahallemize büyük bir değer katacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız inşallah bu tesisimizde güzel vakitler geçirecek. Eğitim ve spor faaliyetlerini, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekler. Bu anlamda tesisimizin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Yatırımlarımızın açılışlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Selçuklu’ya kazandırılan yatırımların açılışlarını gerçekleştirmeye önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İnşallah önümüzdeki ay, önemli sağlık yatırımlarımızdan olan Hocacihan ve Kılınçarslan Aile Sağlık Merkezlerimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Yine Sancak Kapalı Pazar Yerimizle birlikte Yazır Kapalı Pazar Yerimizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Öğrencilerimize hizmet vermeye başlayan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Atölyemizin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Yine yapımını tamamlamak üzere olduğumuz Yazır 32 Derslikli İlkokulumuz yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin de açılışını yakın bir süre içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Birçok yatırımımızın proje ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta Selçuklumuza ve Konyamıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Yılmadan ve yorulmadan; durmak yok, yola devam diyoruz. Bu vesile ile Bosna Sosyal Tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“İnsanımızın konfor ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz”

Açılış programına katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çok kıymetli bir eserin önündeyiz. Burada bulunmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bosna fazlası ile hizmet alan bir bölge. Hem nüfusu ile hem yaşayan insan çeşitliliği ile eskiden beri sürekli tesis yapılan, sosyal tesis imkanları geniş olan bir yere tekrar böyle büyüklükte ve içerisinde bir çok amaca, bir çok yaş grubuna hitabet eden sosyal tesis olması çok güzel bir iş. Kolay bir iş değil bunu söyleyelim. Hizmet etmenin artık her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemde en başından çok ciddi emeklerle yapılan bir iş. Dönem itibariyle iş yapmak eski yıllara göre kolay değil daha zor. O yüzden tesisin kıymeti bir kaç kat daha emeği ile de maddi olarak da fazla. Ama asıl olan burada şu; binalar yapılır, paralar harcanır. Burada ki bütün amaç, bu bölgede, ilçemizde ve Konya'mızda insanların huzurunu, rahatını, konforunu ve mutluluğunu artıracak işler yapmaya çalışıyoruz. Bu bazen yollarla, bazen parklarla, bazen sosyal tesislerle oluyor. Ortak hizmet, ortak amaç herkesin Konya'da, kendi ilçesinde, kendi mahallesinde yaşarken orda ortak mahalli müşterek ihtiyaçların karşılandığı, başka bir mahalleye geçme ihtiyacı hissetmediği, içinde yaşadığı bölgeden bütün hizmetleri eksiksiz aldığı mahalleler oluşturmak ve böylelikle tüm Konya'da ki refahı, huzuru, konforu artırarak Türkiye'de ki en gelişmiş şehirlerden biri olmak. Bu konuda da çok hızlı ilerliyoruz. Bu hep böyleydi ve üstüne de yeni dönemde bizlerde değer katarak büyümeye, büyütmeye ve şehrimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



“Burada hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği var”

Kıymetli bir eserin açılışında bir arada olduklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “Konya modeli belediyecilik aslında bu. Birlikten kuvvet doğuyor. Hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla, valiliğimiz, kaymakamlığımız, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz el ele vererek, gönül gönüle hareket ederek Konyamıza hizmet etmeye, Konyamıza katma değer sunmaya gayret ediyoruz. Her hafta birden fazla açılış veya temel atma töreninde birlikteyiz. Bu birliktelik ve çalışma uyumu Konya’mızı güçlendiriyor, kalkındırıyor. Bu bağlamda belediyeler olarak her türlü ihtiyaca cevap verecek hizmetlere el atıyoruz. Gönül belediyeciliği ile ilgili hakikaten güzel işler yapılıyor. Burada hizmet belediyeciliği var, gönül belediyeciliği var. Ben Ahmet Başkanımı ve ekibini Konya’mıza, Bosna Mahallemize böyle güzel bir eser kazandırdığı için kutluyorum. Bu eserin uzun yıllar bu mahalleden ve Konya’nın birçok yerinden gelip burada hemşehrilerimizin hizmet alacağına eminim. İnşallah daha nice açılış ve temel atmalarda bir arada olmak temennisi ile Konyamıza ve Selçuklumuza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



“Belediyelerimiz ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor”

Konya’nın huzurlu bir şehir olduğuna dikkat çeken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, “Mülki idaresinden muhtarına kadar herkes Konya’nın refahı, huzuru için elinden ne geliyorsa yapıyor. Hizmetler peş peşe geliyor maşallah. Belediyelerimiz bir biriyle yarış halindeler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarımız yaşadıkları mekanları daha da güzelleştirmek, şehirleşmenin getirdiği ihtiyaçları karşılamaya dönük her türlü hizmeti sağlıktan, spora, sanata kadar pek çok güzel organizasyonu gerçekleştiriyor. Bu hizmetler şehrimizi büyütüyor, şehirler ülkemizi güçlü kılıyor. Dünyada yaşanan pek çok sıkıntıya rağmen Türkiye heyecanını kaybetmeden bu zorlukları aşmak için elinden gelen çabayı ortaya koyuyor. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, yerelde görev yapan tüm kardeşlerimiz bu heyecanı taşıyor. Bu şehri geleceğe taşımak için 7’den 70’e herkese hizmet sunmaya gayret eden bu arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum, tesis mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bosna Sosyal Tesisi’nin açılışı dua ve kurdele kesimi ile protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Heyet daha sonra tesisi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.