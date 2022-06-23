Birlikte içki içtiği arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü

Konya'da 22 yaşındaki bir genç, birlikte içki içtiği aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Çumra ilçesi Küçükköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Gökhan N., birlikte içki içtiği 35 yaşındaki Haşim Ferahkaya ile tartışmaya başladı. Tartışmasını kavgaya dönüşmesiyle Gökhan N., yanında bulunan av tüfeği ile Haşim Ferahkaya'yı göğsünden vurduktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Göğsünün iki yerinden vurularak ağır yaralanan Haşim Ferahkaya ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, jandarma ekipleri olaya karışan şüpheli Gökhan N.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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