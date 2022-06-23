Konyaspor, Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor, Bursaspor’dan ayrılan 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Erhan Erentürk, kendisini 3 yıllığına yeşilbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Erhan, son olarak Bursaspor forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen başarılı kaleci, 20212022 sezonunda Bursaspor forması ile 22 maçta forma giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.