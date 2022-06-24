İlhan Palut'tan, Abdülkerim açıklaması



"Gitmezse; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum"KONYA,(DHA)Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in böyle bir panik, bir telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmi büyük takımlarla anılan ve Fenerbahçe ile transferinde pürüz çıktığı öne sürülen Abdülkerim Bardakçı da çalışmada yer aldı.Teknik direktör İlhan Palut, Abdülkerim transferinin gerçekleşmemesi halinde, yeşil-beyazlı takımda konsantre olup, olamayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Kulüp olarak 27 yaşındaki savunmacının transfer olması halinde alternatifler konusunda kendilerini hazırladıklarını ifade eden Palut, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. Kendi takımımız adına da bunun alternatiflerini, çözümlerini Abdülkerim'in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Ama gitmezse ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile burada sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlhan Palut açıklama DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-06-24 11:49:40



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