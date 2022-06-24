Soba hırsızı mezarlıkta polise yakalandı

Konya'da bir apartmanın müştemilat bölümünde bulunan sobayı çalan hırsızlık şüphelisi, polisle yaşanan kovalamaca sonunda kaçtığı mezarlıkta yakalandı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Bülbüldere Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın müştemilatından sobanın çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli şahsın apartmana geldiğini ve müştemilat bölümündeki sobayı kucaklayarak götürdüğünü belirledi. Görüntülerden yola çıkan polis, olayın şüphelisinin hırsızlık suçundan bir çok kaydı olan Cüneyt Rahim S., olduğunu tespit etti.



Polisten kaçtı, saklandığı mezarlıkta yakalandı

Hırsızlık şüphelisinin gidebileceği adreslerde araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde şüpheli şahsı fark etti. Polisi görünce kaçmaya başlayan hırsızlık şüphelisi, peşinden giden polis tarafından saklandığı mezarlıkta yakalandı. Gözaltına alınan Cüneyt Rahim S., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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