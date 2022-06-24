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Abdülkerim Bardakcı yarın Galatasaray ile sözleşme imzalayacak

DHA

Abdülkerim Bardakcı yarın Galatasaray ile sözleşme imzalayacak


İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA) Konyaspor'da transferin gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile anlaştı. Bu akşam İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak. 
Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu. Konyaspor Kulübü de ilk önce Fenerbahçe ile 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Ancak Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasında fiyat konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Ardından Konyaspor, Galatasaray ile bonuslarla birlikte 3.3 milyon Euro'ya el sıkıştı.
ABDÜLKERİM, GALATASARAY FORMASINI GİYECEK 
Ardından Abdülkerim Bardakcı'nın menajeri sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü. Yapılan görüşme sonucunda Abdülkerim Bardakcı da sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladı. Bugün sabah Konyaspor'da son antrenmanına çıkan Abdülkerim Barcakcı'nın akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gideceği, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra da sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-06-24 17:22:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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