Konya’nın başşehir oluşunun 925. yılı kutlamaları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı çerçevesinde düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Selçuklu Sultanları ile tüm şehit ve gaziler yad edildi.

Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Sultanları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerin yad edildiği bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu yılki kutlama etkinlikleri çerçevesinde Alaaddin Camii’nde Cuma namazı öncesinde Fetih Suresi okundu. Ardından Konya İl Müftülüğü tarafından Selçuklu Sultanlarına ithafen okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Cuma namazı sonrası Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımı ile Selçuklu Sultanları Türbesi önünde dua edildi. Alaaddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi’nde gerçekleştirilen temsili nöbet değişimi ve ardından yapılan Selçuklu Gülbank Duası sonrası, günün anlam ve önemine binaen Tarihçi Erkan Göksu kısa bir konuşma yaptı. Etkinliğe katılanlara hem Alaeddin Tepesi’nde hem de Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Selçuklu mutfağına has bir yemek olan toyga çorbası ikram edildi.

Selçuklu Payitahtı Konya kutlamaları çerçevesinde akşam ise Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda, Türk Yıldızları gösterisi, şehrin farklı noktalarından 41 pare top atışı, tiyatro gösterisi, kılıç kalkan gösterisi, Kahramanlık Türküleri Konseri, Selçuklu Kostümleri Sergisi, Anadolu’yu Vatan Kılanlar Sergisi ve lazer ve havai fişek gösterisiyle eş zamanlı olarak Esad Kabaklı konseri yapılacak.

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