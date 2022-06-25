Düden Gölü’ndeki flamingolardan görsel şölen

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Konya’da bulunan Düden Gölü’ndeki flamingolar (allı turna) görsel şölen oluşturdu.

Konya’nın Kulu ilçesinde yer alan, yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan, 1992 yılında sit alanı olarak korunmaya başlanan, 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü’nde yoğun yağışlı geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yükseldi. Kuşların yaşam alanı olan Düden Gölü’ne gelen flamingolar, havadan görüntülendi. Flamingoların Düden Gölü üzerindeki görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu.

Düden Gölü, flamingo, kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi yüzlerce kuş türünü barındırıyor.

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