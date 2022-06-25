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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Selçuklu Payitahtı Konya” Programı coşkuyla gerçekleştirildi

İHA

“Selçuklu Payitahtı Konya” Programı coşkuyla gerçekleştirildi

Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı etkinlikleri çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Selçuklu Payitahtı Konya” etkinlikleri coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Türk Yıldızları’nın Selçuklu Sultanlarına Selamlama Uçuşu nefes keserken; 41 pare top atışı, tiyatro oyunları, sergiler ve konserler Konyalılarla buluşturuldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı dolayısıyla “Selçuklu Payitahtı Konya” programı gerçekleştirdi. Binlerce vatandaşın katılımıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Mehteran Topluluğu konseriyle başladı. Daha sonra Program belgesel sunumu ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

“Konya’mız paha biçilemez bir mirası bağrında taşıyor”
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Übeyit Aça, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasına, “Bugün, 2 milyon 277 bin hemşehrimizle birlikte yalnızca tarihin en köklü medeniyetlerinden birine başkent oluşumuzu değil; aynı zamanda kültürün, ilmin, irfanın ve mimarinin de başkenti oluşunu kutluyoruz” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, mübarek toprakları kendilerine emanet eden ecdadı rahmetle ve şükranla andıklarını ifade ederek, “Büyük mücadelelerle bu topraklar, bugüne kadar aziz milletimizin medeniyetini devam ettirmesi adına büyük mücadelelerin geçtiği topraklar. Bu program geleneksel hale geldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın Anadolu’nun tam da ortasında, her zaman hükümdarlıkların, imparatorlukların merkezinde olan bir başkent olduğunu ifade etti.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın bundan 925 yıl önce sadece Anadolu Selçukluları’nın başkenti olarak kalmadığını; döneminde ilmin, irfanın, medeniyetin başkenti olduğunu belirtti.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Konya’nın hala başkent olma hüviyetini üzerinde taşıdığını belirterek, “Konya’mız bugün tarımın, sanayinin, turizmin başşehri olmaya, yine aynı şekilde insanlığın ve medeniyetin başşehri olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Bu mirası hep beraber omuzlamalıyız”
Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, Selçuklu Devleti denince hükümetin yanında hikmetin de akla geldiğine dikkat çekti. Vali Özkan, “Elbette ki kuvvetli padişahlar, kuvvetli devlet yöneticileri olmuştur ama bunlar ilimle, irfanla kuvvet kurmuşlardır. İlim, irfan ve hikmetin hükümetle birleşmesiyle bu uçuş olmuştur ve Türkİslam medeniyetinin inkişafına yol açmıştır. Bugün de bizler böyle bir mirasın çocukları olarak bunu gerçekten devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi partilerimizle, ilim erbabımızla hep beraber omuzlamak durumundayız” diye konuştu.

Türk Yıldızları nefes kesti
Programda kahraman ecdadı anmak için meydanda bulunan vatandaşlar çok özel bir ana tanıklık etti. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu bulunan dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden olan Türk Yıldızları tarafından Konya semalarında “Selçuklu Sultanlarına Selamlama” uçuşu gerçekleştirildi. Nefes kesen gösterinin ardından 41 pare top atışı yapılan etkinlikde Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvar öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kılıçkalkan gösterisi, Kahramanlık Türküleri Konseri, Selçuklu Kostümleri Sergisi, Anadolu’yu Vatan Kılanlar Sergisi Konyalılarla buluşurken; etkinliklerin finalinde ise lazer ve havai fişek gösterisiyle eş zamanlı olarak Esat Kabaklı sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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