Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, takla atarak, şarampole devrilen otomobildeki Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalıhüyük-Seydişehir yolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci´nin kullandığı otomobil, yola aniden çıkan traktöre çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan otomobil, şarampole takla atarak devrildi. Otomobildeki Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 kaymakam, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de yaralı meslektaşlarını ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN-Ali SAYLAM

2022-06-25 15:26:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.