Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 70. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Mali Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Mali Genel Kurulu, binlerce üreticinin yanı sıra, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Şekerİş Sendikası Başkanı İsa Gök, çok sayıda muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile Konya Şeker fabrikasında yapıldı. Genel Kurul’da, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bir konuşma yaptı. Konuşmasına Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileyerek başlayan Başkan Ramazan Erkoyuncu, “İlk 3 ayımızı kurumumuzun bankalara olan borçlarının yapılandırmasına ayırdık. Bu doğrultuda Ankara’da, İstanbul’da ve bankalar nezdinde yoğun bir şekilde girişimlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız olumlu ve verimli görüşmenin neticesinde bu alanda hızlı bir ivme yakaladık. Cumhurbaşkanımızın tensip ve talimatları doğrultusunda devletimizin bütün irtibat kanalları bize açıldı. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza hassaten şükran ve minnet duygularımı iletiyorum” dedi.

435 bin 500 tonluk A kotası taahhüdünün ekiminin fiili olarak gerçekleştirildiğini belirten Başkan Erkoyuncu, “Pancar üreticilerimize önümüzdeki hafta içinde mazot avanslarını dağıtıp, inşallah hemen ardından üreticimizin bayram ihtiyaçları için ton başına 15 TL bayram avansını vermiş olacağız ve Temmuz ayı sonu gibi ikinci pancar avansımızı devreye alacağız. Bu ödemenin de planlarını yaptık. Allah’ın izniyle temmuz ayı sonunda bu avansınızda hesaplarınıza geçmiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile sürekli iletişim halindeyiz ve her zaman desteğini bizlere vermektedir. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, yaptığımız görüşmeler neticesinde bakanlık olarak tüm imkanlarıyla pancar üreticilerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Konya pancar çiftçisinin üretim gücüne destek vermek amacıyla tahmini 50 bin tona kadar ilave A kotası tahsis edeceğini belirtmiştir. İnşallah Konya Şeker’in bu ilave kotasıyla ve merkez fabrikamızın taşınmasıyla beraber üretim kapasitemizi de artırarak sizden aldığımız pancarı daha kısa bir sürede işlemeyi planlamaktayız. Böylece pancarın stokta uzun süre beklemesi ve bozulmasından kaynaklanan kayıpların önüne geçerek ilave 2025 bin ton şeker üretmiş olacağız. Bir başka deyişle her yıl alınan pancardan daha fazla şeker elde etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Çiftçilere istihkakları olan küspe bedelini eksiksiz olarak ödediklerini de belirten Ramazan Erkoyuncu, patates tedariki konusunda üreticilerin endişelerini giderecek geniş bir çalışma yürüttüklerini, bu doğrultuda çiftçilerin patates fiyatları ne olacak kaygısından kurtulması için hasat döneminde açıklanan fiyatı daha ekim başlamadan açıkladıklarını belirterek, “Göreve gelmeden önce, çiftçimize verilen gübrelerin, bordro dönemindeki fiyatından değil gübrenin size ulaştığı dönemdeki fiyatından faturalandırılacağına dair söz vermiştik. Geçtiğimiz bordro döneminde piyasada üre gübresi 8 bin 600 lira iken biz 3 bin 351 liradan faturalandırdık. Çiftçimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Üretici ortaklarımıza 20222023 döneminde de PANKOBİRLİK’in toplu alım gücüyle tedarik edip ulaştırdığımız 40 bin ton gübrede piyasa şartlarına göre yaklaşık olarak ton başına bin 500 2 bin liralık bir avantaj sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Gerekli değerlendirmeyi yaparak üreticileri mağdur etmeyecek arpa alımına da başlayacaklarını sözlerine ekleyen Erkoyuncu, buğday, ayçiçeği ve mısır gibi ürünleri hasat döneminde piyasa şartlarında alarak desteklerine devam edeceklerini kaydetti.

Torku markasının tüketici nezdinde doğal ve güvenilir bir gıda markası olarak haklı bir yere sahip olduğunu ifade eden Erkoyuncu, “Torku’muzun öncelikle iç piyasada pazar payının ve bulunur olmasının hedeflenen seviyeye gelmesi için gerekli tedbir ve önlemleri ivedilikle alıyoruz. Bu çerçevede profesyonel bir ekip kurarak markanın üretim, lojistik ve satış ayağını daha da güçlendirme çalışmalarını başlattık. Bunun sonuçlarını yakın bir zamanda somut bir şekilde alacağımıza olan inancım tamdır. Sahada satış noktalarında sizlerin de zaman zaman şahit olduğu ürünlerimizin bulunamaması şikayetinin giderilmesini sağlamış olacağız. Bu çalışma nihayetinde, mevcut durumda belli bir üretim ivmesi yakalamış olan aylık bazda 9 bin ton civarı üretim yapan atıştırmalık grubumuzun üretim kapasitesinin ilave yatırımlarla daha da artırılmasını sağlayacağız. Torku markamızın et ve süt ürünleri üretiminde ülkemizin en modern tesisi olan Panagro Üretim Kompleksimizin üretim ve satış hacmini de bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek çalışmaları da aynı profesyonel anlayışla yürütüyoruz” dedi.

Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözüyle bitirmek istediğini belirten Erkoyuncu, “Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ilk kez 1 Mart 1922’de Büyük Millet Meclisi’nde dile getiriyor ve açıklamasını şöyle tamamlıyor: Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici köylüsüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete müstahak ve layık olan köylüdür” diye konuştu.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’ndaki bütün kararlar oy birliği ile alındı.

