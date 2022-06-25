Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 70. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 70. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

İHA

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 70. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Mali Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Mali Genel Kurulu, binlerce üreticinin yanı sıra, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Şekerİş Sendikası Başkanı İsa Gök, çok sayıda muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile Konya Şeker fabrikasında yapıldı. Genel Kurul’da, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bir konuşma yaptı. Konuşmasına Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileyerek başlayan Başkan Ramazan Erkoyuncu, “İlk 3 ayımızı kurumumuzun bankalara olan borçlarının yapılandırmasına ayırdık. Bu doğrultuda Ankara’da, İstanbul’da ve bankalar nezdinde yoğun bir şekilde girişimlerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız olumlu ve verimli görüşmenin neticesinde bu alanda hızlı bir ivme yakaladık. Cumhurbaşkanımızın tensip ve talimatları doğrultusunda devletimizin bütün irtibat kanalları bize açıldı. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza hassaten şükran ve minnet duygularımı iletiyorum” dedi.
435 bin 500 tonluk A kotası taahhüdünün ekiminin fiili olarak gerçekleştirildiğini belirten Başkan Erkoyuncu, “Pancar üreticilerimize önümüzdeki hafta içinde mazot avanslarını dağıtıp, inşallah hemen ardından üreticimizin bayram ihtiyaçları için ton başına 15 TL bayram avansını vermiş olacağız ve Temmuz ayı sonu gibi ikinci pancar avansımızı devreye alacağız. Bu ödemenin de planlarını yaptık. Allah’ın izniyle temmuz ayı sonunda bu avansınızda hesaplarınıza geçmiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile sürekli iletişim halindeyiz ve her zaman desteğini bizlere vermektedir. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, yaptığımız görüşmeler neticesinde bakanlık olarak tüm imkanlarıyla pancar üreticilerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Konya pancar çiftçisinin üretim gücüne destek vermek amacıyla tahmini 50 bin tona kadar ilave A kotası tahsis edeceğini belirtmiştir. İnşallah Konya Şeker’in bu ilave kotasıyla ve merkez fabrikamızın taşınmasıyla beraber üretim kapasitemizi de artırarak sizden aldığımız pancarı daha kısa bir sürede işlemeyi planlamaktayız. Böylece pancarın stokta uzun süre beklemesi ve bozulmasından kaynaklanan kayıpların önüne geçerek ilave 2025 bin ton şeker üretmiş olacağız. Bir başka deyişle her yıl alınan pancardan daha fazla şeker elde etmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Çiftçilere istihkakları olan küspe bedelini eksiksiz olarak ödediklerini de belirten Ramazan Erkoyuncu, patates tedariki konusunda üreticilerin endişelerini giderecek geniş bir çalışma yürüttüklerini, bu doğrultuda çiftçilerin patates fiyatları ne olacak kaygısından kurtulması için hasat döneminde açıklanan fiyatı daha ekim başlamadan açıkladıklarını belirterek, “Göreve gelmeden önce, çiftçimize verilen gübrelerin, bordro dönemindeki fiyatından değil gübrenin size ulaştığı dönemdeki fiyatından faturalandırılacağına dair söz vermiştik. Geçtiğimiz bordro döneminde piyasada üre gübresi 8 bin 600 lira iken biz 3 bin 351 liradan faturalandırdık. Çiftçimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Üretici ortaklarımıza 20222023 döneminde de PANKOBİRLİK’in toplu alım gücüyle tedarik edip ulaştırdığımız 40 bin ton gübrede piyasa şartlarına göre yaklaşık olarak ton başına bin 500 2 bin liralık bir avantaj sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.
Gerekli değerlendirmeyi yaparak üreticileri mağdur etmeyecek arpa alımına da başlayacaklarını sözlerine ekleyen Erkoyuncu, buğday, ayçiçeği ve mısır gibi ürünleri hasat döneminde piyasa şartlarında alarak desteklerine devam edeceklerini kaydetti.
Torku markasının tüketici nezdinde doğal ve güvenilir bir gıda markası olarak haklı bir yere sahip olduğunu ifade eden Erkoyuncu, “Torku’muzun öncelikle iç piyasada pazar payının ve bulunur olmasının hedeflenen seviyeye gelmesi için gerekli tedbir ve önlemleri ivedilikle alıyoruz. Bu çerçevede profesyonel bir ekip kurarak markanın üretim, lojistik ve satış ayağını daha da güçlendirme çalışmalarını başlattık. Bunun sonuçlarını yakın bir zamanda somut bir şekilde alacağımıza olan inancım tamdır. Sahada satış noktalarında sizlerin de zaman zaman şahit olduğu ürünlerimizin bulunamaması şikayetinin giderilmesini sağlamış olacağız. Bu çalışma nihayetinde, mevcut durumda belli bir üretim ivmesi yakalamış olan aylık bazda 9 bin ton civarı üretim yapan atıştırmalık grubumuzun üretim kapasitesinin ilave yatırımlarla daha da artırılmasını sağlayacağız. Torku markamızın et ve süt ürünleri üretiminde ülkemizin en modern tesisi olan Panagro Üretim Kompleksimizin üretim ve satış hacmini de bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek çalışmaları da aynı profesyonel anlayışla yürütüyoruz” dedi.
Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözüyle bitirmek istediğini belirten Erkoyuncu, “Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ilk kez 1 Mart 1922’de Büyük Millet Meclisi’nde dile getiriyor ve açıklamasını şöyle tamamlıyor: Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici köylüsüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete müstahak ve layık olan köylüdür” diye konuştu.
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’ndaki bütün kararlar oy birliği ile alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da takla atan otomobildeki 2 kaymakam yaralandı
Beyşehir ve Hüyük’te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan kıraç alanlarda inceleme
YEREL HABERLER Beyşehir ve Hüyük’te yağlık ayçiçeği ekimi yapılan ...
Konya'da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da FETÖ firarisi şahıs, polis ekiplerince ...
Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem Oruç Avrupa ...
Denizli'de kapkaç yaptı, Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de kapkaç yaptı, Konya'da yakalandı
“Selçuklu Payitahtı Konya” Programı coşkuyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Selçuklu Payitahtı Konya” Programı coşkuyla ...
Düden Gölü’ndeki flamingolardan görsel şölen
YEREL HABERLER Düden Gölü’ndeki flamingolardan görsel şölen
Abdülkerim Bardakcı: En iyi performansımı göstermek istiyorum
YEREL HABERLER Abdülkerim Bardakcı: En iyi performansımı göstermek ...
(ÖZEL) Abdülkerim Bardakcı'dan ilk açıklama: Çok büyük bir camiaya gidiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Abdülkerim Bardakcı'dan ilk açıklama: Çok ...
Kulu'da bu yıl mercimek, nohut ve kimyonda yüksek rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Kulu'da bu yıl mercimek, nohut ve kimyonda yüksek ...
Konya’nın başşehir oluşunun 925. yılı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Konya’nın başşehir oluşunun 925. yılı kutlamaları ...
Abdülkerim Bardakcı yarın Galatasaray ile sözleşme imzalayacak
YEREL HABERLER Abdülkerim Bardakcı yarın Galatasaray ile sözleşme ...
Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile ...
Hüyük’te deneme üretimi yapılan 'Taner' tohumu tanıtıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te deneme üretimi yapılan 'Taner' tohumu ...
Soba hırsızı mezarlıkta polise yakalandı
YEREL HABERLER Soba hırsızı mezarlıkta polise yakalandı
İlhan Palut: “Abdülkerim’in panik ve telaş içerisinde olmadığını görüyorum”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Abdülkerim’in panik ve telaş içerisinde ...
İlhan Palut'tan, Abdülkerim açıklaması
YEREL HABERLER İlhan Palut'tan, Abdülkerim açıklaması
Konyaspor: "Biz anlaştık, Fenerbahçe'ye transfer kararını Abdülkerim verecek
YEREL HABERLER Konyaspor: "Biz anlaştık, Fenerbahçe'ye transfer ...
KONESOB TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı
YEREL HABERLER KONESOB TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı
Konya'da abart ve hışırtı egzoz takılı 58 araca 105 bin 734 lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da abart ve hışırtı egzoz takılı 58 araca 105 ...
Mevlevi mezar taşları, Mevlana Müzesi'ndeki gül bahçesinin tapu senedi
YEREL HABERLER Mevlevi mezar taşları, Mevlana Müzesi'ndeki gül ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bakan Varank: Güçlü Türkiye'yi gençlerimizle inşa edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Güçlü Türkiye'yi gençlerimizle inşa ...
Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllığına anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllığına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.