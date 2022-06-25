Bilimin kalbi 9. Konya Bilim Festivali’nde atıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi’nde devam eden 9. Konya Bilim Festivali, bilimsel etkinlikler, tematik atölye alanları ve birbirinden eğlenceli sahne gösterileriyle bilim meraklılarına ev sahipliği yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Konya Bilim Festivali’nde bu sene de ilkler yaşanıyor. Bu yıl ilk kez akşam yapılan Konya Bilim Festivali’nde video mapping (haritalama), ışık gösterileri ve dron gösterileri ziyaretçilerle buluşturuluyor. Festival alanında kurulan stantları gezen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklar ve gençlerle sohbet ederek, 200 dron cihazının kullanıldığı gösteriyi takip etti.



“Ledlerin o ışıltılı dünyasını kullanmak istedik”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Bilim Festivali’nin artık Konya’nın geleneklerinden biri haline geldiğini belirterek, geçtiğimiz yıl 250 bin ziyaretçi ağırladıklarını hatırlattı. Bu yıl konseptin değiştirilerek takvimin öne çekildiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Çünkü Ledlerin o ışıltılı dünyasını ve ışıkları kullanmak istedik. Festivale çok yoğun da bir katılım oldu. Saat 16.00 ve 23.00 arasında Pazar akşamına kadar ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey, çocuklarımızın içinde bulundukları etkinliklerle onlara fizik, kimya ve biyolojiyi anlatmak, etkinliklerle onları bilimle tanıştırmak. Bir taraftan da Milli Teknoloji Hamlemizin önemli şirketlerini Konyalılarla ve bölgeden gelen insanlarla tanıştırabilmek. Burası Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi. TÜBİTAK’ın çok önemli bir standı var. ASELSAN’ın, ASELSAN Konya’nın, BAYKAR’ın, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ’ın stantlarıyla Milli Teknoloji Hamlemizin ürünlerini gelen ziyaretçilerimizle buluşturma imkanına kavuşmuş olduk. Çok yoğun ve coşkulu bir katılım var. Aslında akşamı deneyerek ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da farkına varmış olduk. Çocuklarımız geldiklerinde burada hem bilimle tanışıyor hem de çok keyifli vakit geçiriyor. Sadece Konya’yı değil; bölgeden tüm illeri bilim festivalimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



Dron gösterisi nefes kesti

9. Konya Bilim Festivali bu yıl ilk kez düzenlenen birbirinden eğlenceli bilimsel etkinliklere de sahne oluyor. Özellikle dron gösterisi akşamın karanlığında gökyüzünde adeta görsel bir şölen sunarken, ziyaretçilere unutamayacakları anlar yaşatıyor. Ayrıca festival çerçevesinde hazırlanan tematik atölye alanları, video mapping ve ışık gösterileri, eğlenceli sahne gösterileri ile birlikte “NASA&CERN” ve “Source of Life” temalarında üç boyutlu salonlar ve farklı temalarda birçok sergi de bilim meraklılarıyla buluşuyor. TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, ROKETSAN, BAYKAR ve TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilimteknoloji kuruluşlarının stantları da ilgi görüyor. Konya Bilim Festivali 26 Haziran Pazar akşamına kadar Konya Bilim Merkezi’nde 16.0023.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

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