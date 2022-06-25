Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. İşçilerden Mehmet Maral (66) kayan toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda Mehmet Maral’ın cansız bedenine ulaşıldı. Maral’ın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.