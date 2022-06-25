/// FOTOĞRAF İPTALİ/// Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.---------------------DHADHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2022-06-25 18:19:30



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