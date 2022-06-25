Konyaspor, Kahraman Demirtaş ile anlaştı



KONYA,(DHA)Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Konya'da devam eden Konyaspor'da transfer harekatı da devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Süper Lig'de son olarak Göztepespor formasını giyen Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.28 yaşındaki stoper için Konya Büyükşehir Stadyumu´nda imza töreni yapıldı. Belçika takımlarından RCS Verviers altyapısında yetişen Demirtaş, için yeşil-beyazlılar bonservis bedeli ödemedi. Kahraman Demirtaş, 2021-22 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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İmza töreninden detayDHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2022-06-25 20:55:40



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