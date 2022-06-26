Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu 

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)-KONYA'da takla atıp, şarampole devrilen otomobilde yaralanan Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yalıhüyük-Seydişehir yolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci, kullandığı otomobil ile yola aniden çıkan traktöre çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan otomobil, şarampole takla atarak devrildi. Otomobildeki Celepci ile Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Celepci ile Yazıcı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kaymakami tedavilerinin ardından taburcu oldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN
2022-06-26 11:21:37
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