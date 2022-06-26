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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da Bedir Sağlık ve Sosyal tesisi tamamlanıyor

İHA

Selçuklu’da Bedir Sağlık ve Sosyal tesisi tamamlanıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bedir Mahallesine kazandırılacak olan ve içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ve sosyal tesisin yer alacağı tesis inşaatında incelemelerde bulundu.
Selçuklu Belediyesi, Bedir Mahallesi’nde önemli bir eksiği tamamlayacak olan Bedir Sosyal Tesisi’nde yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ve sosyal tesisin yer alacağı binayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mahalleye önemli hizmetler sunacak tesiste çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Bedir Mahallesi’nin ihtiyacı olan üç tesisi barındıracak olan kompleks, toplam 2 bin 264 metrekare inşaat alanında bodrum, zemin 1. ve 2. katla birlikte toplamda 4 kattan oluşuyor. Tesisin aile sağlığı merkezi kısmı, 4 aile hekimi odası, bebek aşı izlem odası, müdahale odası, kan alma odası, personel odaları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, bekleme salonundan oluşurken; sosyal tesis kısmı ise 1. katta emekliler konağı, fitness salonu, soyunma odaları, 2.katta fitness salonu, soyunma odaları, aerobik salonundan oluşuyor. Merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

“Bedir Mahallemize önemli bir kompleks kazandıracağız”
Bedir Mahallesine yapılan tesisin mahallenin önemli bir eksiğini tamamlayacağını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak sağlık alanında yatırımlarımıza hemşehrilerimize vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda devam ediyoruz. Daha önce yapımını tamamlayarak Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri merkezlerimiz olmuştu. Kısa süre önce yine bir hayırseverin öncülüğünde arsasını belediyemizin tahsis ettiği bir 112 Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin protokolünü imzalamıştık. Sağlık alanında ilçemize yaptığımız yatırımlarla hem sağlık çalışanlarımızın daha kaliteli hizmet vermesini hem de hemşehrilerimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlıyoruz. Bu manada Bedir Mahallemizde kazandıracağımız tesisimiz mahallemize değer katacak. Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve hemşehrilerimizin kullanacağı sosyal tesis ile önemli bir kompleks mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmuş olacak. Ben bu kompleksin Selçuklu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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