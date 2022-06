SÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 219 öğrenci mezun oldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün 20212022 Öğretim Yılı 33. Dönem Mezuniyet Töreni, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün mezuniyet töreni, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Göküş, “Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerlerin de bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir.” diye konuştu. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış da “Öğrencilerimize kendi çocuklarımız gibi baktık, bakmaya da devam ediyoruz. Ben öğrencilerimizin başaracaklarına inanıyorum. Kendilerine, ailelerine, üniversitelerine, bu memlekete gurur yaşatacaklarına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.





“Türk kimliğinin daha iyi yerlere gelmesi için gayret ediyoruz"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise “Uluslararası İlişkiler 15 yıl hizmet ettiğim, mesai harcadığım, bölüm başkanlığı yaptığım, yardımcı doçent olarak başladığım bölüm. Bu anlamda özellikle benim için çok kıymetli. Bizi biz yapan bölüm oldu. Memleketimize, bu vatana hizmet etme vesilesi oldu. Her platformda bu bölüm vesilesiyle memleketimizin değerlerini, kültürlerini savunmaya ve her zaman bu memlekete hizmet etmeye gayret ettik. Öğrencilerimizi de bu misyonla yetiştirdik. Konya; kadim Selçukluların başşehirliğini yapmış, hoşgörünün, medeniyetin, ilim ve irfanın, bilimin merkezi. Selçuk Üniversitesi olarak bizler de bunu devam ettirmeye gayret ediyoruz. Selçukluyu Selçuklu yapan değerleri, Türk İslam ideallerini, kültürünü ve Türk kimliğinin daha iyi yerlere gelmesi noktasında gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz, nereye giderlerse gitsinler her şeyden önemlisinin bu vatan olduğunu, bu topraklara hizmet etmek olduğunu unutmasınlar” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün 33’üncü dönem birincisi Burak Uzun’a plaketini verdi. Tören; dereceye giren öğrencilere plaketlerinin takdimi, diplomaların verilmesi ve kep atma seremonisiyle sona erdi.

Törene; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Göküş, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Mangır, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mucuk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

