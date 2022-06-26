“Keykubad” adlı oyununun ilk gösterimi yapıldı

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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Keykubad” adlı oyunun ilk gösterimini Konyalı tiyatro severlerle buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Selçuklu Payitahtı Konya” kutlamaları çerçevesinde “Keykubad” adlı oyunun ilk gösterimini yaptı. Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 925. yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “Keykubad” adlı tarih oyununun yazarlığını Naci Taner Büyükarman yaparken yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu üstlendi. Tarihi olaylardan esinlenerek kurgulanan oyunda Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine suikastın izinin sürülmesi ve özellikle bu trajik eyleme niçin girişildiği irdeleniyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen, iki perde ve 110 dakikadan oluşan oyun izleyiciden tam not aldı. “Keykubad” oyunu 2 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde yeniden tiyatro severlerle buluşacak.

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