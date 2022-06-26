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Bakan Özer: “1 milyon gencimizi meslek eğitim merkezleriyle buluşturacağız”

İHA

Bakan Özer: “1 milyon gencimizi meslek eğitim merkezleriyle buluşturacağız”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022’nin sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacaklarını belirterek, “Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran tüm gençlerimize ayda bin 275 TL devlet olarak destek veriyoruz. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigorta alıyoruz. 3. yılın sonunda da kalfa olanlar yüzde 30 alıyordu, onu da yüzde 50’ye çıkardık” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla “Mesleki Eğitimi Tercih Eden Öğrencileri Destekleme İş Birliği Protokolü” imzalandı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Bursa'da başlayan mesleki eğitimi teşvik etmeyle ilgili öğrencilere burs programının yanan meşalesi Gaziantep'e sıçradı. Biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız 5 bin tane öğrencimizi 20222023 eğitim öğretim yılında mesleki eğitimi tercih ettiği zaman ayda 300 TL burs verme taahhüdünde bulundu. Birlikte protokol imzaladık. Sonra Gaziantep'e gittik. Gaziantep'te açılışlarımız, işbirliği protokollerimiz vardı. Bir tanesi de Şahinbey Belediyesi'nin sınırlama olmaksızın ilçede mesleki eğitim merkezini tercih eden tüm gençlerimize 1 Temmuz tarihinden itibaren 12 ay itibariyle ayda 500 TL burs programını başlatmış olduk. Sonra Konya'mıza mesaj gönderdik. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bugün bizi gerçekten Konya'dan meslek eğitimiyle ilgili yüz hakkıyla dönmemiz için çok önemli bir hazırlık yaptı. Ben kendilerini kutluyorum. Çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten bir gönül insanı. İnsanlara hizmet etmekten, onların hayatlarına güzellikler katmaktan büyük mutluluk alıyor ki herkese nasip olmaz bu. Şimdi de mesleki eğitime gönlünden 3 bin öğrenciye 12 ay süreyle ayda 300 TL'lik burs verecek. Tabii biz burada bir modifikasyon yapacağız ve bu sayıyı 5 bin öğrenciye çıkaracağız” dedi.

“159 bin olan çırakkalfa sayısı 530 bine çıktı”
Mesleki eğitim merkezlerini tüm Türkiye'de güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Özer, “Mesleki eğitim merkezleri biliyorsunuz haftada 1 gün okula 4 gün işletmeye giden doğal mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı. 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yürürlüğe giren 3300 sayılı Mesleki Eğitim Kanunundaki önemli değişiklikten sonra 159 bin olan çırakkalfa sayısı bu ülkede 530 bine çıktı. Bugün itibariyle 530 bin çırakkalfadan bahsediyoruz. Kat sayı uygulamasından önce Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerindeki çırakkalfa sayısı 249 bin 774’müş. Bugünkü gelinen nokta, katsayı uygulamasının hasarlarını artık tedavi eden, yeni açılımlarla çok daha güçlü şeyler söyleyen, geleceğe umutla bakan bir meslek eğitimi inşası. Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuyla paylaştığı gibi 2022’nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi meslek eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran tüm gençlerimize ayda bin 275 TL devlet olarak destek veriyoruz. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigorta alıyoruz. 3. yılın sonunda da kalfa olanlar yüzde 30 alıyordu, onu da yüzde 50’ye çıkardık. Dolayısıyla o kardeşlerimiz de 2 bin 125 TL ücret alıyor. İşte bu burslarla o okuyan gençlerimiz bin 275 artı 300, 2 bin 125 artı 300 TL ile yollarına devam edecek. Bunun ülkemizin özellikle küçük ve orta ölçekli sektör için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Konya’mız da gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmelerin en yaygın olan illerimizden bir tanesi. Onun için bu proje çok kıymetli. Tarım alanında mesleki eğitim merkezleri çok tanınmıyor. Genelde hep meslek liseleri üzerine programlar yapılıyor. Tarımda mesleki eğitim merkezlerini de bu vesileyle başlatmış olalım. Bu burs programından da ağırlıklı olarak tarımda mesleki eğitim merkezlerinde yer alacakları yararlandıralım. Dolayısıyla iki güzelliği bir noktada birleştirmiş olalım. Ben bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Faydalanıcılarına başarılar diliyorum. İnşallah el birliğiyle valiliklerimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte artık meslek eğitiminde yeni bir hikaye, yeni bir kalkınma hamlesini tüm Türkiye'de bugün Konya’da bulunduğumuz için Konya'dan başlatarak, güzel bir başlangıç yapacağız. Katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in göreve geldiği günden itibaren mesleki eğitim noktasında çok ciddi çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaptı. Yerel yönetimler olarak mesleki eğitim konusunda destek olmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “İnşallah bugün bu imza töreniyle birlikte mesleki eğitimi tercih eden 3 bin öğrencimize 12 ay boyunca 300 TL’lik burs desteği sağlamış olacağız. Amacımız Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde; üreten, ihraç eden ve bu vesileyle gelişen bir ülke ortaya çıkarmak. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya bundan sonra da gayret edeceğiz. Bakanımıza hem Konya’ya teşriflerinden hem de özellikle mesleki eğitime gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Hem mesleki eğitimin tekamülü hem eğimin müşterek ihtiyaçlarla beraber belediyelerimizle beraber aynı noktada buluşarak desteklenmesi çok önemli. Konyalılar adına Milli Eğitim Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnsanın çevreyle alakadar olması, çocukların okurken aynı zamanda özellikle mesleki eğitimle beraber çok daha işle, çok daha öğretiyle, çok daha çevreyle alakadar olması hem mesleki kapasitenin geliştirilmesi hem verimli olması hem de bireyin ve toplumun tekamül etmesi açısında çok önemli. Bakanlığımızın açmış olduğu bu mecra eğitime, marifete çok büyük katkı sunacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Konya’da mesleki eğitimi tercih eden, çıraklık eğitimi alan 5 bin öğrenciye aylık 300 TL burs imkanı sunacak protokolün imzaları atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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