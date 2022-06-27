9. Konya Bilim Festivali 281 bin bilim meraklısını ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Konya Bilim Festivali, bu yıl yine Konya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 281 bin bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen 9. Konya Bilim Festivali çok yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez akşam saatlerinde düzenlenen ve açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan 9. Konya Bilim Festivali, Konya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden her yaştan bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. Dolu dolu bilimsel içeriklerle 4 gün süren Bilim Festivali harika bir finalle sona ererken katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.



"Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’nde 9. Konya Bilim Festivali’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu yıl 16.0023.00 saatleri arasında yaptıkları Bilim Festivali’ne çok yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Firmalarımızın çok büyük ilgisi oldu. Bu yıl yine Milli Teknoloji Hamlesi’nin çıktısı olan ulusal firmalarımız çocuklarımızla bir araya geldi. TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, ASELSAN KONYA, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız festivalimize katılan önemli kurumlar oldu. Yine Bayraktar ve Akıncı TİHA’da çocuklarımızı selamladı. Burada yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızı Milli Teknoloji Hamlesi’yle tanıştırmak ve zihinlerinde bir bilim ışığı yakmak” diye konuştu.



"Bu yıl 281 bin vatandaşımızı ağırlamış olduk"

Konya Bilim Festivali’ne bu yıl yine rekor bir katılım olduğunu dile getiren Başkan Altay, “281 bin vatandaşımızı 9. Bilim Festivalimizde ağırlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çocukların elinden tutarak bilim festivalimize gelen annebabalara, babaannelere ve dedelere çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl herkesin coşkuyla kutladığı bir bilim festivali gerçekleştirilmiş oldu. İnşallah gelecek yıldan itibaren bilim festivalimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Bilim Festivali’nin artık sadece Konya’nın takip ettiği değil, özellikle civar illerinden de katılımın olduğu önemli bir festival haline geldiğini büyük bir memnuniyetle gördüklerini aktaran Başkan Altay, “İnşallah Bilim Merkezimiz, Bilim Festivalimiz Konya’ya ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Çalışma arkadaşlarıma ve stantlardaki görevli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı güler yüzle karşıladılar. Bu yıl özellikle etkinlik alanında çocuklarımızın atölye çalışmalarında da çok büyük bir gelişim sağladık. Çocuklar bilimi sadece izlemedi, atölyelerde birebir uygulayarak da bilimle tanışma imkanına kavuşmuş oldular” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



"Bilim festivali ilklere sahne oldu"

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