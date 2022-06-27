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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesi kardeş şehir Hadzici heyetini ağırladı

İHA

Meram Belediyesi kardeş şehir Hadzici heyetini ağırladı

Bosna Hersek’in Hadzici Belediyesinden belediye başkanı, milletvekili ve eğitimciler Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin misafiri olarak ilçede incelemelerde bulundu.
Bosna Hersek’in Hadzici şehri Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç, Bosna Hersek Parlamentosu Federal Temsilcisi Comor Eldar ve Hadzici’den gelen eğitimciler Meram’a ziyaret gerçekleştirdi. Meram Belediyesi’nin kardeş şehri Bosna Hersek’in Hadzici şehrinden gelen heyeti Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Bosna Hersek Konya Fahri Konsolosu Ercan Uslu, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit karşıladı. Hadzici Belediye Başkanı Hamdo Eyubovic ve beraberindeki heyet Meram ve Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve Meram Belediyesinin hayata geçirdiği bazı önemli projeleri inceledi. Bu çerçevede, Meram Çamlıbel’de güzel vakit geçiren heyet Mevlana Kültür Merkezi’nde sema gösterisine katıldı. 80 Binde Devri Alem Parkı, Meram Dutlu Millet Bahçesi ve şehirdeki turizm merkezlerini gezen heyet Niyaz Usta İlkokulu’nu da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul ziyaretinde misafirlere Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti.

“Türkiye varsa Bosna Hersek var”
2006 yılından bu yana Meram Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını belirten Hadzici Belediye Başkanı Hamdo Eyubovic, “Biz Türkiye Cumhuriyetimizi, Konyamızı ve Meramımızı çok seviyoruz. Türk halkı da bizim memleketimize geldiklerinde ülkemizi çok sevdiklerini belirtiyorlar. Biz biriz. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Türkiye varsa Bosna Hersek vardır. Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz. Beraber geldiğimiz öğretmen arkadaşlarımız da bu ziyaretimizden çok memnunlar. Hadzici’de yeni kazandırdığımız bir parkımıza kardeş şehrimiz Meram’ın adını verdik. Bu parkımızı da inşa ederken Meram’ı örnek aldık. Gelen misafirlerimizin hepsi parkımızın hikayesini soruyor. Biz de onlara kardeşliğimizi pekiştirmek adına projemizi Meram’dan örnek aldığımızı söylüyoruz. Ziyaretimizde gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a, belediye yetkililerine ve tüm Meramlılara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Meram gezimiz rüya gibiydi”
Ziyaret için Meram’a gelen heyette yer alan Eğitimci Alispahic Denena ise Meram’da çok güzel karşılandıklarını belirterek, “Buradaki gezimiz bir rüya gibi. Öğretmenler olarak kardeş şehrimiz Meram’ı ziyaret etmekden dolayı çok mutlu olduk. Burada bazı okulları da gezme imkanımız oldu. Herşey mükemmeldi. Çok memnunuz” ifadelerini kullandı.
Bosna Hersekli heyet Meram’daki ziyaretlerinin ardından memnuniyetle şehirden ayrıldı.

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