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Başkan Altay: “Türkiye’nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırdık”

İHA

Başkan Altay: “Türkiye’nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırdık”

Konya Büyükşehir Belediye Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosunu güçlendirecek 73 otobüsün teslim alınan ilk partisi olan; 11 solo, 7 körüklü ve 1 çift katlı otobüsün tanıtımını gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan otobüslerin ilk partisinin hizmete alınmasıyla ilgili basın tanıtımı gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu otoparkında düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, son dönemde yaptıkları işleri örneklerken, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ ifadesini mutlaka vurguladıklarını belirtti.

"Bir günde 91 bin kilometre yol kat ediyoruz"
Başkan Altay, “Konya, kadim bir şehir. Belediyecilik hizmetlerinin bugüne kadar iyi olduğu, bundan sonra da iyi olmaya devam edeceği bir şehir. Göreve geldiğimiz günden itibaren yeni bir başarı hikayesi oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Konya, coğrafi olarak Türkiye’nin en büyük ili. Nüfus olarak da Türkiye’nin 6. en büyük ilinde bulunuyoruz. Özellikle şehir yaşamında insanların hayatını etkileyecek önemli işlerden birisi toplu taşıma faaliyetleri. Konya merkezde yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yaşıyor. Ve biz yaklaşık 400 bin kişiyi bir günde toplu ulaşımla bir yerden bir yere taşıyoruz. Bu sayının yaklaşık 135 bini raylı sistemle, 265 bini de otobüslerimiz vasıtasıyla taşınıyor. Baktığınızda Konya coğrafyasının büyüklüğü aslında işimizin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi. Çünkü 72 bin kilometreyi bulan otobüs hatlarımız var ve bir günde yaklaşık 91 bin kilometre yol kat ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Toplu taşımada büyükşehirler arasında en ucuzu Konya"
Aynı zamanda toplu taşıma işini en ucuza yapmak için de çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Altay, öğrenci fiyatlarına 4 yıldır, sivil fiyatlarına da 2 yıldır zam yapmadıklarını belirterek, "Yani 4 yıl önce üniversite okumak için Konya’ya gelen bir öğrenci mezun olduğunda da aynı fiyatla toplu ulaşımdan faydalanıyor. En ucuz derken belki tam anlaşılmıyor onun için ben Türkiye’nin en büyük 10 ilindeki toplu ulaşım fiyatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bunlara coğrafyayı da eklemek lazım ama nüfusla ilgili olan kısmını paylaşıyorum: İstanbul’da toplu ulaşım 7 lira 67 kuruş, Ankara’da 6 lira 50 kuruş, İzmir’de 7 lira 64 kuruş, Bursa’da 5 lira 50 kuruş, Antalya’da 8 lira, Konya’da 2 lira 50 kuruş, Adana’da 5 lira 75 kuruş, Şanlıurfa’da 4 lira 50 kuruş, Gaziantep’te 5 lira 20 kuruş, Kocaeli’nde 5 lira 50 kuruş. Yani baktığınızda Türkiye’nin nüfusa göre ilk 10 ilinde neredeyse illerin büyük kısmı Konya’dan iki katı ya da üç katı fiyatla yolcu taşıyor. Biz inşallah bu yılsonuna kadar bu fiyatlarla yolcu taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Yerli üretim 73 otobüsün maliyeti 281 milyon TL"
Bir taraftan da otobüslerin konforunu artırmak için uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvesini aldıklarını anlatan Başkan Altay, “Şu anda ilk etabını gördüğünüz, Türkiye’de üretilen, yerli üretim olan, Türkiye’nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırdık. Bugün, 11 solo, 7 körüklü ve 1 çift katlı otobüsümüzü sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah bunların plaka işlemleri ve şoför eğitimleri bittikten sonra bu hafta itibariyle yollarda yolcularımıza hizmet etmeye başlayacak. Toplamda 73 otobüs için 281 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ve bu 281 milyon liranın tamamı öz kaynaklarla gerçekleştirildi. Herhangi bir finansman kullanılmadı. İlk etapta üretimi tamamlanan bugün 19 otobüsümüzü hizmete alıyoruz ama yılsonuna kadar peyderpey bu 73 otobüsümüz Konyalıların hizmetinde olacak. Bu yeterli mi? Değil. İnşallah en kısa sürede yeni otobüs sayımızı 100’e, sonra da daha fazlaya çıkarmak için görüşmelere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"En kaliteli hizmeti en uygun fiyatla sunmaya devam edeceğiz"
Fabrika yetkililerine de teşekkür eden Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Başlangıçtan itibaren koordinasyon manasında bizimle çok güzel bir şekilde çalıştılar ve Türkiye’de üretilen bu yerli otobüsleri Konya’mıza hep birlikte kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz yine ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla vatandaşımıza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti en uygun fiyatla sunmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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